El amor de Sabrina Rojas

Desde su separación con Luciano Castro, con quien se casó y tuvo dos hijos, Sabrina Rojas eligió romper su bajo perfil y brindar notas a todos los medios. Así expresó que lo quiere mucho a su ex pero se terminó para siempre.

Tiempo después, salió con sus amigas para disfrutar una función de la obra Sex y allí conoció a uno de sus protagonistas, el locutor Tucu López. Esto no fue casualidad puesto a que el flechazo fue instantáneo y comenzaron a salir. Así se mostraron más de una vez en público pero sin catalogar el vínculo bajo ningún rótulo.

Ahora la mujer estrena Desnudos, una obra en la que comparte elenco junto a su ex y por esta circunstancia del lanzamiento, el Tucu López le mandó una tarjeta acompañada por un ramo de flores para desearles muy buenos augurios. Así fue que ella se emocionó y subió la fotografía a sus historias asumiendo que su compañía le hace muy bien.

Vale mencionar que esta relación inició con un mero touch and go para luego formalizar a un amor incipiente pero que pisa fuerte. Además Sabrina mantiene una excelente relación con el papá de sus hijos, Esperanza y Fausto, que también está empezando un noviazgo con una colega de la que aún no se saben más detalles.