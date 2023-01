El Año Nuevo de los famosos

Se fue otro año, el 2023 ya está entre nosotros. El calendario ya cambió y el mundo de la farándula nacional se hizo eco de ello, obviamente.

Muchos ya están en sus lugares de descanso, otros están prontos a llegar. Y las playas y la costa uruguaya –sobre todo San Ignacio y Punta del Este- vuelven a ser el epicentro y el lugar de encuentro inesquivable de las celebridades argentinas. Claro está, las redes sociales de muchos de ellos se vieron invadidas de saludos, humores, reflexiones y muchas imágenes al momento de celebrar esta fecha tan especial.

Uno de los primeros en llegar fue el conductor Marcelo Tinelli. Desde hace ya unos días que está instalado en su casa, en la exclusiva zona de La Boyita, luego de haber disfrutado en Catar todo el mundial.

Allí está junto a sus hijos mayores Candelaria, Micaela, Francisco, Juana, además de su primo el Tirri. Lolo, el más pequeño de todos, fruto de su relación con Guillermina Valdés arribó el sábado. En su Instagram, el conductor compartió una foto junto con todos ellos, donde a el se lo ve estrenando su reciente pelo platinado.

“Feliz 2023 para todos. Es nuestro deseo que tengamos un año maravilloso, lleno de fuerza, de buenas energías, y con mucho mucho amor. Gracias por tanto”, escribió. Pero eso no es todo. Porque horas antes, durante el mediodía y la tarde, subió historias donde sus hijos disfrutaban de la playa y la pileta junto a los hijos de Wanda Nara. Así, por ejemplo, publicó una foto de Candelaria junto a Isabella con el texto: “Las escorpianas en la playa”.

Después de tantos años de disfrutar de su casa en la playa junto con sus parejas, este año el conductor parece disfrutar de su soltería.

En la semana había declarado ante la prensa: “Me encanta estar solo y no tener que rendirle cuentas a nadie. No me refiero a mi última pareja por este comentario, pero la verdad es que siempre estuve casado y ahora estar solo me da la posibilidad de disfrutar otras cosas y con otros tiempos”.

Por su lado, la empresario Wanda Nara fue otra las primeras en llegar a Punta. Lo hizo acompañado de todos sus hijos. Ya había adelantado durante la semana que se trataría de “unas vacaciones de soltera”.

Además de acumular miles de me gusta en cada publicación suya en la costa, durante la noche del 31 publicó una foto junto a toda su prole a punto de cenar con el mensaje: “Feliz 2023 para todos , le deseamos lo más hermoso a todos... Terminando el año con lo más lindo de mi vida”.

Su abogada Ana Rosenfeld le dejó un emoji de carita con corazón y su hermana, Zaira, comentó: “Pollitosss hermosossss”, en referencia a sus sobrinos. Claro que Zaira es otra de las que ya está en la ciudad uruguaya. Con respecto a su vida sentimental, toma cada vez más fuerza la confirmación de su romance con el polista Facundo Pieres. Es más, se los ha fotografiado en un mismo boliche durante la noche.

Por su lado, sin dudas, una de las celebridades del año fue la cantante Tini Stoessel. En sus redes, optó por una suerte de resumen de lo que fue año. “Ni las palabras, ni las fotos, ni los videos son suficientes para poder describir lo que significó este año para mí… Solo agradecerle a Dios, porque cuando pensé que no iba a poder salir de momentos de mucha tristeza, pude, y como les dije, todo eso me termino haciendo más fuerte. No solo eso si no que me acercó aún más a las personas que amo, nos unimos más y más. Gracias, gracias por estar a mi lado, por tanto amor en momentos que quizás ni siquiera se imaginaban q estaban sacándome una sonrisa”, expresó.

El texto estuvo acompañado por un carrete de fotos que intenta ser un resumen de su año: se la ve junto a su familia, junto a Chris Martin de Coldplay, con la camiseta de Argentina, en sus shows y, obviamente junto a Rodrigo De Paul. En un posteo anterior, su pareja conmovió a muchos dejándole el siguiente mensaje: “Nunca dejes de brillar”.

Por su lado, Moria Casán, optó tanto en su cuenta de Twitter como en Instagram, por la ironía y el humor. En la red social del pajarito, por caso, adjuntó una imagen en la que personifica un meme. En sus historias de IG La One escribió: “No deseo nada deben estar hartos de recibir felicitaciones y felicidad, esperar fin de año para desear que te vaya diviiino es lo menos, así que mirá que te castigo”.

Del mismo modo, la otra matriarca de la televisión argentina, Susana Giménez, usó el humor como bandera y siguiendo la euforia mundialista subió una imagen que emula la ya histórica frase de Lionel Messi: “2022 andá pa’ lla - Bienvenido 2023”, con las tres estrellas simulando el número tres, todo en tonos celestes y blancos. Por su lado, Mirtha Legrand, al igual que en Navidad, volvió a saludar a través de una publicación austera deseando un muy buen año, con la tipografía de su programa.

Otro de los que refirió el campeonato mundial que ganó Argentina para saludar fue Marley, con la cuenta de Instagram que tiene su hijo Mirko. Publicó la reconocida imagen en la que se lo ve a caballito suyo gritando eufóricamente un gol y redactó: “¡Perdón, pero tenía que terminar el año con esta imagen icónica! ¡El primer gol del primer partido que ganamos!” seguido de los hashtags #FelizAñoNuevo #VamosArgentina.

Las trillizas de oro junto a una imagen con una hermosa playa de fondo expusieron: “Despido este año con emociones encontradas. Bienvenido 2023, acá estoy parada, firme, como debe ser. Y siempre con ellas a mi lado” y tres emojis de corazones.

También desde la playa, pero en este caso desde Punta Cana, Virgina Gallardo manifestó: “La vida tiene su propio plan, está claro, que no tenemos control. Eso no quiere decir dejar de planificar o pensar en el futuro. Simplemente nos viene a recordar, la necesidad de apreciar, de vivir el presente, de no dar nada por supuesto. (…) Miro al 2022 con ojos amables y mucho agradecimiento también. Dirijo mi mente hacia pensamientos útiles, que me provocan emociones positivas. ¡¡¡Brindo por ustedes y les agradezco por tanto!!!”.

Uno de los periodistas más importantes del medio, Adrián Pallares, también hizo su balance y saludó por las redes. Junto a una simpática selfie registró: “¡¡¡Se acaba el 2022!!! Vamos por el Año Nuevo. Este 2023 que empieza trabajémoslo, disfrutémoslo, vivámoslo, soñémoslo, compartámoslo, construyámoslo. Agradezcamos las pequeñas o grandes cosas buenas, que nos pasan y vayamos por mas y mejores momentos y personas para vivirlas. ¡Lo bueno siempre está llegando! Salute para todos”.

El periodista y conductor Santiago Del Moro, reconocido por ser muy cuidadoso con lo que postea en sus redes, acotó en sus historias: “¡¡¡Paso por acá para saludar y agradecer todos los mensajes por este Año Nuevo!!! ¡¡¡Lo mejor para este 2023 y nos seguimos viendo #GH y escuchando en #ElClubDelMoro siempre!!!” junto al hashtag #PugliesePugliesePugliese.

Jimena Barón, por su lado, se mostró en plan reflexivo al despedir el 2022 y recibir el 2023: “Me pega siempre rari Fin de Año. De animarse a saltar es mejor la anécdota del bollo que te pegaste a vivir fantaseando que hubiera pasado si saltabas. Simbólico el cambio de año, no es más que un número, pero tal vez es un buen momento para animarse a saltar. Propónganse algo. Personal. Sin pensar en los demás. Adiós 2022”. A este texto sumó una foto suya en pose sensual y provocativa.