El aroma del pasto recién cortado tuvo su estreno en Nueva York

Con la presencia de Martin Scorsese, se realizó la Premiere Mundial de El aroma del pasto recién cortado en el Festival de Cine de Tribeca. Protagonizado por Joaquín Furriel y la nominada al Oscar, Marina de Tavira y que cuenta con la producción ejecutiva de Martin Scorsese. Escrita por Murga, el director Juan Villegas (Las Vegas) y Lucía Osorio con la colaboración de Gabriela Larralde (Monzón, Un golpe de nocaut), la trama se centra en dos parejas que tienen relaciones extramatrimoniales y cómo, a pesar de tener la misma posición profesional, son tratados de manera diferente debido a su género. Una exploración del sexismo y la misoginia que impregna las relaciones, tanto en el hogar como en el lugar de trabajo, la película ofrece una mirada oportuna al feminismo, el sexismo y las formas sutiles en que estos problemas afectan tanto a hombres como a mujeres, todo a través del microcosmos de dos matrimonios. “Me gusta cuando las películas nos hacen cuestionarnos a nosotros mismos en lugar de darnos respuestas simples. El aroma del pasto recién cortado busca reflexionar sobre la compleja naturaleza de los vínculos amorosos en las relaciones de larga duración y lo que es hoy una familia desde el punto de vista de cada género. Pero también quiere arrojar luz sobre cómo las acciones de cada género están de alguna manera condicionadas por mandatos sociales”, dijo Murga a Variety. Esta no es la primera vez que Scorsese aborda una película de Murga. Conoció su trabajo anterior mientras participaba en el programa de tutoría artística de Rolex. También fue productor ejecutivo de su drama The Third Side of the River (2014), distribuido por The Match Factory y seleccionado para competir en la Berlinale. También asistieron a la premiere los productores de la producción, Valeria Bistagnino, Tomás Eloy Muñoz, Axel Kuschevatzky, Cindy Teperman, Fidela Navarro, Juan José López y Pedro Barcia y Delfina Montecchia.