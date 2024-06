Matías Alé le propuso casamiento a su novia tras ganar un Martín Fierro

Lo había prometido hace algunos días y cumplió. Matías Alé, de novio hace un tiempo con Martina, había dicho que, si ganaba el Martín Fierro Federal, le iba a proponer en el mismo escenario de la entrega casamiento. Y así fue. Finalmente, Aptra lo eligió como Mejor Labor Animación Masculina por su programa Showbeach, del canal ShowSport de Villa Carlos Paz, Córdoba, y se animó, “está Martina ahí, creo que esto no lo hizo nunca nadie en un Martín Fierro y yo lo voy a hacer. Dije que si me ganaba un Martín Fierro iba a preguntar si te querías casar conmigo”. Luego, los conductores de la ceremonia, Pamela David y Guillermo Andino, invitaron a Martina, de 22 años, a subir al escenario y Alé dijo: “Tenés el Martín Fierro en tu mano, me venís bancando, no sé cuándo, pero ¿te gustaría casarte conmigo?”, a lo que la joven asintió y la platea y los presentes estallaron en un aplauso.