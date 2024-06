El fuerte enojo de Joel Ojeda en GH con Furia tras ser insultado

Joel Ojeda, exparticipante de Gran Hermano 2023, expresó su indignación en El debate de GH y en redes sociales, y pidió la eliminación de Juliana “Furia” Scaglione tras recibir insultos durante su breve retorno al reality.

Visiblemente molesto, Joel participó en El debate de GH, donde expresó sin filtros su enojo. Durante el programa, Eliana Guercio defendió a Furia, señalando que ella también había recibido insultos de otros compañeros. “Tengo anotado qué dijo cada uno, así que antes de juzgar y criticar, hay que ser mejor persona”, afirmó Guercio. Sin embargo, Joel no se quedó callado y respondió: “Eliana, yo nunca le dije algo así. ¿Y viste el martes la cantidad de cosas que me dijo a mí?”.

Joel continuó manifestando su indignación: “Jamás le dije nada, jamás le falté el respeto y recibí lo que recibí el martes. No me merecía que me trate de esa manera. Yo entré a la casa con toda la alegría que me caracteriza y no fui a decir nada malo tampoco”.

A pesar de su defensa, Laura Ubfal, otra panelista del programa, le replicó a Joel, apoyando una vez más a Furia: “Pero fuiste vizcachero”. Ante esta acusación, Joel contestó con firmeza: “¿Y qué tiene que ver? Yo soy del equipo que quiero. Es un juego. ¿Estás justificando que como fui vizcachero me puede decir un montón de cosas?”.