El buen momento de Shakira

La cantante colombiana Shakira se encuentra inmersa en múltiples proyectos laborales. Además, se ocupa de la crianza de sus hijos Sasha y Milán.

Por cierto, mostró cómo este último es talentoso como su mamá y toca el piano a la perfección. Es por ello que la mujer decidió compartir un video con el pequeño haciendo de las suyas.

Los fanáticos lo halagaron, esbozando que tiene la misma gracia que su mamá. Pero no todo es el cuidado del hogar: la cantante se embarcó en un concurso llamado Dancing with myself que se emitirá por la NBC. Allí ejercerá como productora ejecutiva por detrás de las cámaras pero también frente a ellas como jueza y directora de baile. Se trata de un certamen de danzas donde los participantes deberán realizar coreografías de la plataforma Tik Tok. Asimismo, va a lanzar una colección de piezas artísticas digitales cuyas ganacias serán destinadas a la fundación Pies descalzos que realiza obras filantrópicas alrededor de todo el globo terráqueo.