El consejo de Zaira Nara a Wanda: "Te tenés que separar"

Continúan la conmoción tras el Wandagate y aún las cosas no están firmes entre Wanda Nara y Mauro Icardi, tras los chats con la China Suárez. Ante esto, se reveló que Zaira Nara tomó cartas en el asunto y le dio un profundo consejo a su hermana.

Fue Yanina Latorre en Los ángeles de la mañana, quien detalló lo que la modelo le dijo. "Todas las amigas y Zaira con esto están indignadas y, como todo el mundo, le dicen que lo deje ya y que se separe". Cabe destacar que en las últimas horas trascendió un pedido de Icardi a Wanda, que indignó a todos.

Según destacaron, el futbolista le pidió a su esposa que no viaje más a Milán y también que no vaya sola en el avión privado. También le prometió no engañarla más y que solamente trabaje con él, rechazando todas las oportunidades profesionales que ella tenga. El pedido fue muy criticado por la farándula y las redes sociales.