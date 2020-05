El corazón roto de Jennifer Garner

Bajo la magia del séptimo arte, Jennifer Garner y Ben Aflleck aunaron sus caminos y comenzaron a salir. Al poco tiempo, entablaron una relación que derivó en un casamiento y la

creación de una familia con la llegada de tres hijos Violet, Seraphina y Samuel.

En este marco los días fueron transcurriendo hasta que el intérprete comenzó a manifestar una fuerte adicción al alcohol. Asimismo fue internado en reiteradas oportunidades en centros de rehabilitación y su pilar fundamental siempre fue su esposa.

Luego de 13 años de unión civil, los roces llegaron para quedarse y la pareja disolvió sus lazos vinculares. Acordaron con discreción la división de bienes, la cuota alimentaria, la custodia compartida y el régimen de visitas de los menores. Así fue que cada uno continuó su camino y se enfocó en sus proyectos cinematográficos.

En la actualidad, Ben Affleck está alejado de los set de filmación porque incursionó en la producción y dirección. Además está sobrio y ocupó su corazón con una relación junto a la actriz Ana de Armas. Todo marcha sobre ruedas, la convivencia transcurre sin sobresaltos y la felicidad parece haber llegado para quedarse. Sin embargo, Jennifer Garner no está conforme con la situación.

Si bien se alegra que el ex esté bien, no considera apropiado que sus hijos compartan el mismo techo con de Armas. Esta situación llevó al surgimiento de asperezas que fueron

solucionadas ante la Justicia. Por otra parte, la mujer mostró cierto pesar ya que guardaba cierta expectativa o anhelo de reconciliación.

Según relató, ama profundamente a Ben, sostuvo: “Es una persona significativa en mi vida. Deseo que le vaya bien. Me gusta que pueda salir adelante. Siempre nos vamos a amar porque somos familia”. Tras el mensaje de aliento, la actriz se abocó a transitar la cuarentena junto a sus hijos y ahora trabaja en un libro de cuentos que saldrá a la luz el año próximo.