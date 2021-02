El debut que no fue para Danna Paola

En los últimos meses, la estrella de Elite, Danna Paola, estuvo centrada en el foco mediático tras ser indicada como la tercera en discordia en una pareja célebre como lo fueron Tini Stoessel y Sebastián Yatra.

Más allá de las elucubraciones realizadas por los seguidores y la prensa especializada en los asuntos del corazón, la diva adolescente negó rotundamente su acercamiento amoroso y confirmó que solo son buenos amigos.

Ahora, la cantante mexicana se encuentra trabajando en la promoción de su disco titulado Knock out, cuyo lanzamiento oficial lejos estuvo de ser como lo planificaron. Sucede que justamente 24 horas antes del debut oficial, el mentado álbum se filtró a través de las redes sociales.

Si bien es un éxito, la intérprete se expresó sobre este episodio: “Ahora que todo el mundo sabe, fue el día que yo estaba terminando de grabar mi voz para la canción de una nueva película de Disney. Estaba por la última parte y de repente me sacan del estudio y me dicen Algo está pasando. Y yo pedí Déjenme terminar la canción. Pero me contestaron Es súper urgente. Entonces pensé Algo está mal”, contó.

En esta línea, al momento de saber lo que sucedía, comenzó a sentirse mal y reflexionó: “Cuando mis tres mánagers me lo dijeron se me bajó la presión. Me agarré de la silla y pensé ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí?. Y pasó. Entré en un shock muy heavy y me empecé a hacer un montón de preguntas. Esos 15 minutos no pude terminar de grabar la canción porque mientras lo hacía me decían Danna, te está temblando la voz. Y yo les contestaba Es que no puedo seguir, tengo un colapso nervioso en este momento”.

Por último, la también actriz que quiere regresar a la serie que la lanzó a la fama divisó cuáles fueron los ejes de las principales temáticas que aborda en las canciones del disco. Así fue como afirmó: “Todo eso me dio como un knock out que dije No me puede seguir pasando esto. Entonces literalmente es eso, este último golpe que te da la vida, la relación, tú mismo para darte cuenta que ya está, que tienes que salir de ahí. No puedes seguir permitiendo más amores ordinarios, no puedes permitir amor a medias”.