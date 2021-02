El lento y doloroso calvario de Julieta Prandi

Continuando con el desgastante e interminable proceso judicial que comenzó hace tiempo, Julieta Prandi, en diálogo con Intrusos, reveló detalles de cómo fue que finalmente salió de su casa, amenazada de muerte.

“Vos no vas a cumplir más años, vas a recibir una corona”, le habría dicho su ex Claudio Contardi, con quien hace años se encuentra en disputa. Por estos días dio a conocer que a sus hijos los dejó en la puerta de su casa con la excusa que no los podía cuidar más.

Contardi no envía el dinero de la cuota alimentaria, y según Prandi, adquiere vehículos de gran valor. Pero no todo es negativo para ella, en medio del relato habló de Emanuel Ortega, su actual pareja:

“Es un caballero. Me hace sentir plena, me hace sentir yo”, concluyó. Ortega hace días le escribió en un posteo de Instagram: “Guerrera, valiente y entera”.