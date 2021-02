Bella Thorne: “Sentí a Olivia, sus dolores, y cómo ella, cuando pelea, es imparable”

El estreno de Pelea de chicas, en Cining cine online de Cinemark Hoyts, trae una vez más a la pantalla a Bella Thorne, actriz que comenzó en el mundo artístico en señales infantiles, junto a Zendaya, y que a fuerza de carisma y talento la llevaron a protagonizar historias de diferentes características.

Diario Hoy dialogó con la actriz, coprotagonista del filme en donde también participan Malin Akerman y Alec Baldwin.

Pelea de chicas cuenta la historia de Anna (Akerman), una mujer que recientemente perdió a su madre y su negocio. Mientras cree que todo está perdido, una amiga la presenta en un club de lucha, en donde podrá transformarse y se le revelarán aspectos de sí misma y de su progenitora. Thorne encarna en el relato a Olivia, la más terrible de las guerreras del lugar, un objetivo difícil de bajar y con el que vivirá muchas situaciones.

Anabella Avery Thorn, tal es su nombre completo, es una de las figuras más ascendentes de la industria cinematográfica y musical actual, habiendo compartido con Adam Sandler, Drew Barrymore, Jennifer Garner, Steve Carrel, y protagonizando The babysitter e Infamous, entre otras.

—¿Qué fue lo que más te atrajo de Olivia, tu personaje en Pelea de chicas? ¿Cómo fue ingresar en el cuerpo de esta mujer tan decidida y fuerte?

—Me gustó interpretarla desde el dolor que tiene, no necesariamente por lo que se ve en la película, sino por su background. Lo siento por ella, creo que cualquier persona que sea mala, debe tener sus propias “mierdas” y lidiar con ellas. Sentí a Olivia y sus dolores y cómo ella cuando pelea la hace sentirse imparable, creo que todos en un momento de nuestras vidas queremos sentirnos así, imparables, para conquistar lo que queremos en la vida, y Olivia lo consigue cada jueves por la noche en el club.

—¿Cómo fue interpretar las escenas de lucha? ¿Qué sensaciones había en el set?

—No tuvimos mucho tiempo para prepararnos o entrenar, entonces hice boxeo por mi cuenta, mi hermano, es luchador, por lo que crecí en un espacio con ese espíritu. Tuvimos sólo dos días para aprendernos las peleas antes de filmarlas. Fue una experiencia intensa, y estoy contenta con lo que hice, me interesé en la película por las peleas, las coreografías así que estoy muy feliz con lo que aprendí.

—Pelea de chicas tiene personajes femeninos fuertes, Olivia lo es, ¿cómo crees que dialoga con el momento actual de empoderamiento y otras cuestiones de género?

—Por suerte aparecen cada vez más personajes femeninos fuertes, eso nos pone muy contentas. Con respecto a la película creo que son fuertes los personajes femeninos y masculinos, y eso es un acercamiento interesante.

—Has hecho comedia, drama, terror ¿cuál es el género que más te gusta interpretar en el cine?

—Es difícil, porque las películas que me gusta ver son thrillers, terror, o psicológicas, esas películas tienen sus fanáticos, como actriz, si bien me gustan, trato de acercarme más al drama, porque aun siendo interesantes, y las veo, creo que no tienen algo real para decir, un mensaje verdadero. Las hice, pero ahora me enfoco en otras cosas, cuando las hice me divertí mucho.

—¿Fuiste una de las voces de la versión doblada al inglés de Metegol, de Juan José Campanella, qué recuerdos tenés de la experiencia?

—-Fue hace mucho, por dios, hice tantas cosas luego, que me es difícil recordar algo puntual sobre esa experiencia.

—Es complicado en pandemia planificar pero ¿en qué te veremos próximamente?

—Soy una afortunada porque durante la pandemia continué trabajando, en varias cosas, trato de pensar qué se verá en la Argentina, espero que Infamous se vea pronto, y además hice Paradise city, un show para Amazon Prime Video que se estrenará en marzo, es muy divertido, tiene rock, vibraciones, es algo sexy, y también sacaré algunas canciones, que espero que les gusten.

—¿Con qué te gustaría que la gente conecte de Pelea de chicas?

—Me gustaría que pasen un gran momento, es una película pochoclera, divertida, para ver con amigos, genera muchas risas, sólo espero que la pasen bien.