Nació el bebé de Wilmer Walderrama y su pareja

Tras anunciar su compromiso y posterior espera de su primer bebé, Wilmer Valderrama y su novia, la modelo Amanda Pacheco, transitaron la felicidad plena de una mudanza y los preparativos para la llegada de la cigüeña.

Al respecto, la rubia afirmó: “A medida que se acerca nuestra fecha de parto, me llena de tanta gratitud y me siento tan afortunada de que una ola de calma haya estado fluyendo por mi cuerpo, lo cual es una sensación tan inesperada porque el embarazo siempre ha sido algo que realmente ha asustado. ¡¡¡Todo el proceso, especialmente la entrega!!! Siempre ha sido algo de lo que siempre he tenido mucho miedo”.

En las últimas horas, la pareja publicó una fotografía que los muestra en su plenitud y dando a conocer a la nueva integrante bajo el epígrafe: “La vida es un viaje en constante evolución, y para todas esas ocasiones en las que nuestro camino necesita una luz...”.

Asimismo, Wilmer se prepara para trabajar como productor en una serie de humor que prontamente estará disponible en una nueva plataforma digital.