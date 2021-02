Natti Natasha está en su mejor momento

De forma reciente, la intérprete de reggaetton, Natti Natasha, confirmó su compromiso con el productor Rafael Pina. Además, contó que transitan un embarazo de seis meses.

Durante la entrega de un premio, la diva realizó una declaración brindando detalles de su felicidad plena: “Gracias a Dios que está siempre presente. Hoy celebramos por partida doble este gran regalo que me han dado los mejores fanáticos del mundo y esta bendición que está aquí frente de ustedes el día de hoy, una bendición que me envió Dios, una prueba más de que las mujeres somos unas guerreras”.

Asimismo, en el mentado discurso confesó que no pensaba que iba a poder ser mamá: “Tantas veces que muchos doctores me dijeron que no iba a poder ser madre y hoy en frente de todos ustedes, esta barriguita de seis meses estoy compartiéndola con el mundo completo. La felicidad que siento en mi corazón no tiene precio.

Ahora, a seguir trabajando el triple para la princesa o el príncipe que viene en camino, que ya tiene a los mejores fanáticos del mundo”.