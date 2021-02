Las Primas: “Este grupo es emblemático de toda celebración”

Surgido a la luz de la democracia, el grupo Las Primas, supo, gracias a varias generaciones de participantes, mantenerse entre las preferencias populares a la hora de elegir música para celebrar y reunirse.

A 35 años de su formación original, Karen Salas Correa, Karina Ranni, Verónica Álvarez Puente y Josephina Stella vuelven a los escenarios con clásicos y nuevas canciones como La fiesta y Buen día señor sol. Diario Hoy habló con ellas para saber más del reencuentro.

—Seguramente todo este tiempo estuvieron en contacto, pero, ¿cómo fue volver a trabajar juntas?

—Karen Salas Correa: La experiencia fue nueva porque nunca estuvimos las cuatro juntas, excepto Karina y Verónica. Yo había estado en el 2000, Karina y Verónica trabajaron en México, Jose estuvo en la primera etapa, Las primas somos una familia muy completa, hubo 64 integrantes, grabar en el estudio, en medio de la pandemia, fue como estar en Disney. Nos llevamos muy bien y además hicimos nuestro primer videoclip en base a lo que se grabó.

—Karina Ranni: En mi caso, que nos convocó Jose para grabar primero en pandemia Lava tu mano Antonio, reversionada al cuidado personal, me hizo viajar en el tiempo, a los inicios de mi profesión, me encantó, después fue tal la viralización de las canciones dijimos: ¿por qué no? Se cumplen 35 años del origen del grupo, nuestras canciones están vigentes, se ponen en todas las fiestas, en cada cumpleaños, y no es poca cosa, y dentro de esto decidimos sacar estos temas y seguir trabajando juntas, y desde mi lugar yo elijo estar con estas compañeras, con estar primas, y elijo volver a Las primas desde el lugar de poder elegir con quién estar.

—Verónica Álvarez Puente: Reencontrarnos fue buenísimo y lo que ocurrió, la magia, fue supremo. Primero nos juntamos para concientizar sobre la importancia del cuidado personal. Cuando posterior a eso empieza circular en redes, nuestro nombre resonando, notas, pensamos en seguir, porque siempre nuestros fans nos siguieron, pero acá se amplió generacionalmente.

Justo este año cumplimos 35 años desde que se gestó el grupo, seguimos grabando otros temas con cuidado en pandemia y estamos con muchas expectativas de seguir con el proyecto superando barreras de tiempo, generacionales y geográficas. En países donde el grupo fue fuerte, como en México, también se despertó el interés, es increíble. Con Las Primas estuvimos en Estados Unidos, Europa, el grupo trascendió la marca, más allá de nosotras, los temas y nosotras, eso sucede o no, la magia llega y llego.

—Josephina Stella: A las chicas las conocía a todas, porque con Vero, por ejemplo, la conocí por Tu cara me suena, que fue hermoso, y quedamos en contacto. Con Karina hace tiempo que nos conocemos, nos mantuvimos en contacto y también nuestros esposos, por diferentes motivos no nos podíamos juntar, por actividades y shows, pero siempre estuvo la comunicación fluida, y con Karen, la conocí por un músico que trabajó en ambas, y en un momento nos contrató para un show para un cumpleaños de su abuela, junto a mi marido, y ahí nos conocimos personalmente. Nos conocíamos del ambiente y sabíamos una de la otra.

—KSC: Josephina, más allá que todo fluyera, es quien armó el grupo, y cada una que está es la que tiene que estar, es lo que yo creo, nos fue uniendo y se gestó esto.

—KR: Yo sí ellas no estaban por ahí no hubiera estado, elijo estas primas y estas mujeres que me representan.

—¿Tuvo que suceder la pandemia para reunirse? ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué esperaron tanto tiempo?

—JS: Las cosas se dan en el momento que tiene que ser, ni antes, ni después. A veces tuvimos deseos, pero no se dieron las cosas. No era el momento. Esto fluyó.

—Ahora tenemos dos temas, pero ustedes están siempre presentes en la cultura ¿cómo viven eso?

—KR: No hay una mujer que no nos diga que nos imitaban con las amigas, con las polainas, las lentejuelas, el pelo batido, de muchas generaciones, que nos escriben, Las primas fue uno de los primeros grupos de mujeres, marcando un antes y un después, llegando a las familias, y eso particularmente me llena de orgullo y me pone feliz.

—VAP: Lo que nos pasa, y pasó durante 35 años tiene que ver con qué llega al público y cómo llega. Este grupo es emblemático de cualquier celebración, es icónico, incluso para generaciones que no estuvieron en ese momento. Es mágico, y cumplimos una función, llevando alegría a la gente, incluso en pandemia.

Siempre en contacto con la música

Si bien pasaron años desde que cada una perteneció al grupo, por el cual pasaron 64 integrantes, todas supieron aprovechar la marca fundacional de Las Primas, que hizo de la picaresca un estilo para sus melodías, y permitió que todas estuvieran ligadas, de una u otra manera, al ámbito creativo.

—Algunas siguieron vinculadas al mundo artístico, pero ¿qué hicieron fuera de Las Primas?

—Karen Salas Correa: Yo estuve siempre vinculada con la música, desde los ocho años, mi vida es la música, no tengo otro recuerdo que no sea trabajando con la música, en teatro, en agrupaciones musicales. Las Primas fue un momento especial de mi vida.

—Karina Ranni: Las Primas fue lo primero que hice profesionalmente, yo venía trabajando como modelo y en La noticia rebelde. Las Primas fue lo primero que hice fuerte en la música, luego me fui a Estados Unidos a trabajar con Jorge Porcel, después volví y seguí como actriz, estudié periodismo, estuve en Crónica TV animando con Carozo y Narizota, y nunca dejé esto de lado.

—Verónica Álvarez Puente: Yo soy científica de carrera y periodista de oficio. Al quedar embarazada de mi hija, que no podía continuar, aunque me moría de ganas, me lancé al periodismo. El año pasado me llegó esta convocatoria y todo se dio naturalmente, se juntaron todas las cosas y acá estamos, tengo un programa, además, todos los sábados, en A24, Triple impacto, sobre sustentabilidad.

—Josephina Stella: Ya desde la panza de mi madre venía con notas musicales, vengo de una familia de músicos, mi vida siempre estuvo asociada a la música. De chica grabé en las más importantes empresas musicales del país jingles, coros, pasé por distintos grupos musicales, entrando cuando quería y yéndome cuando quise, de una manera buena, y sigo en contacto con ellos. Nunca dejé de trabajar, aquí como en otros países. Estoy muy orgullosa de todos mis pequeños grandes logros. A todos puse lo mejor de mí.