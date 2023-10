El descargo de Lucas Bertero

La onda expansiva que generó la polémica desatada tras el cruce entre Ángel de Brito y Flor de la V sigue agrandándose y parece no tener fin en el corto plazo. Porque luego de ese cruce, fueron varios los panelistas y periodistas del ambiente de la farándula que se sumaron a la contienda. Y uno de los más resonantes, sin dudas, fue el caso de Lucas Bertero. Vale recordar que él trabajaba como panelista de Intrusos (América), y a poco de la llegada de Flor de la V como conductora, él dejó aquel programa. Y, según Lucas, le decisión de echarlo y de que él no forme más parte del ciclo fue pura y exclusivamente de Flor.

Así las cosas, ahora acaba de conocerse un audio que Lucas les envío a los periodistas del programa El observador (107.9). Allí, él contó: “Yo hace un año y medio que estoy en silencio, realmente mi salida de Intrusos fue muy dura. Pasé momentos muy difíciles porque me quedé en la calle por pedido de la conductora, sin ninguna razón. Quiero separar al canal de todo esto, que me brindó todo su apoyo”, comenzó diciendo. Y agregó, tajante: “Cuando me tuvieron que explicar no sabían qué decirme, no tenían motivos, porque mi trabajo era muy profesional. Yo sé los motivos reales, hay un motivo de fondo que no lo puedo contar. Porque primero tengo que asesorarme con abogados para saber cómo expresarlo. Y contar la verdad de lo que pasó. La verdad. Porque se fingió una salida que quedó en el aire y que nunca nadie pudo explicar”.

Y cerró: “Se metieron con el pan de mi hijo, y con eso no se jode y no se lo perdono a nadie. El trabajo es dignidad y con el trabajo no se juega, y esta persona jugó con mi trabajo y me trajo muchísimos problemas de salud, personales y muchos más”. Es más, la propia Yanina Latorre compartió en el programa, al aire, que hace un tiempo recibió un mensaje del propio Lucas Bertero avisándole que iba a recibir un mail de su parte y que por favor lo guardara. Y que en caso de que le pasara algo, él lo autorizaba a mostrarlo. Yanina dijo que nunca recibió ese mail.

Vale señalar que el viernes Bertero ya había hecho un descargo en sus redes. Junto a una foto de Flor de la V, había escrito: “Un año y medio de silencio. A veces hay que dejar que fluya y, tarde o temprano, todo se sabe. ¿Creías que lo que me hiciste era gratis? No, no lo va a ser. Te metiste con el pan de mi hijo, y eso no se olvida jamás. ¿Hasta cuándo vamos a dejar que con un “poder berreta” te dejen sin trabajo, te maltraten, te acosen…?”.