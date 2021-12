El descuido de Ben Affleck

Invitado al programa del conductor radiofónico Howard Stern, el actor Ben Affleck habló sobre su primer matrimonio con Jennifer Garner y la adicción al alcohol que atravesó en ese tiempo.

Al inicio, afirmó: “La verdad es que nos tomamos nuestro tiempo, tomamos la decisión y es por ello que nos separamos. Tuvimos un matrimonio que no funcionó. Esto sucede. Es alguien a quien amo y respeto, pero con quien ya no debería estar casado”.

Luego pudo continuar con la parte más fuerte de su relato y así el actor de 49 años, dijo: “Lo intentamos, lo intentamos, lo intentamos, porque teníamos hijos. Parte de la razón por la que estaba bebiendo alcohol es que sentía que estaba atrapado. No puedo irme por mis hijos, no estoy feliz, ¿qué hago?”. Esta fue la frase que más alteró a la audiencia pública, que lo acusó de grosero, misógino y maltratador. Además, le endilgaron que la insinuación estaba errada porque el matrimonio no fue la causa de su enfermedad ni la adicción al alcohol.

Debido a la trascendencia de las declaraciones y al trifulca que se armó, este buen hombre debió concurrir a otro programa de Jimmy Kimmel y esta vez fue acompañado por su actual comprometida, ­Jennifer López. Allí, aprovechó la circunstancia para retomar el tema y aclaró que se sintió muy a gusto en el show de Howard Stern. Allí añadió que la nota fue extensa y habían recortado sus frases haciéndolo parecer un malvado ser.

Así, concluyó: “Decía que había culpado a mi exesposa por mi alcoholismo, que estaba atrapado en este matrimonio. Simplemente me hizo parecer el peor, el más insensible, estúpido y horrible tipo”. Afligido, manifestó que no fue lo que dijo sino por el contrario, no desea que sus hijos escucharan información errada sobre el vínculo de sus padres. Vale mencionar que el también cineasta y la actriz Jennifer Garner se casaron en el 2005 para luego convertirse en papás de Violet, Seraphina y Samuel. A fines del 2015 anunciaron su separación, que ocurrió en buenos términos.