Quién es la tercera en discordia entre María Becerra y Rusherking

El fin de semana pasado se vio sacudido ante la ruptura de una de las parejas del momento: la separación de la cantante María Becerra con el trapero Rusherking.

Tras una serie de picantes indirectas lanzadas en su perfil de Twitter, Becerra puso punto final a su relación y lo comunicó por ese mismo medio: "Lamento haber actuado impulsivamente desde mi dolor. Quiero aclarar que Rusherking y yo no somos más pareja. Todo lo que haya que resolver lo resolveremos en privado”, confirmando la ruptura.

La periodista de espectáculos conocida como Juariu (Actual participante de Masterchef Celebrity) estuvo investigando sobre la tercera en discordia y señaló a la modelo Sofía Santos como la mujer que estuvo con Rusherking.

Santos es una influencer de 21 años con miles de seguidores en Instagram y muchos ven un parecido con la actriz y cantante Tini Stoessel; incluso la acusan de querer copiar su estilo.

La modelo se encargó de desmentir a la periodista mediante la publicación de dos tweets y también contó que recibió amenazas:

"Jamás me metería con alguien que está en pareja. Me parece nefasta una persona que no cuida a quien tiene al lado. No inventen boludeces", afirmó en una de las publicaciones.