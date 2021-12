"Spider-Man: No Way Home" se convierte en el tercer estreno más taquillero de la historia

Spider-Man: No Way Home, la última película del universo cinematográfico de Marvel, arrasó en la venta de entradas y consiguió un fin de semana de estreno récord en la taquilla de EE.UU ya que logró recaudar US$ 253 millones, según el estudio Sony, productora del filme junto a Marvel Studios.

Durante su primer día en los cines de Estados Unidos ha ingresado nada más y nada menos que 121,5 millones de dólares.

Es el tercer fin de semana de estreno más alto de la historia en taquilla y también el más alto para la temporada de diciembre. La película superó las estimaciones originales de US$ 123 millones siendo sólo superada por otras dos películas del mismo estudio: "Avengers: Endgame", de 2019, y "Avengers: Infinity War", de 2018.

De esta manera, la última película del arácnido se convirtió en la película más taquillera de 2021 en tan solo un fin de semana.

Estas cifras son alentadoras para la industrial del cine que se vio muy perjudicada por las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia de Coronavirus.