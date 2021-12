El realizador Federico Rabinovich presenta su nuevo corto

¿Who is Linda? es el último corto del director de cine argentino Federico Rabinovich, quien desde hace años vive en Estados Unidos. El cortometraje lleva ganados varios premios y dialogamos con su autor para saber más detalles del mismo.

—¿Cuándo supiste que querías ser director de cine?

—Empecé a trabajar en Argentina filmando comerciales para marcas de moda, generando un equipo de trabajo con una fotógrafa. Así empecé a filmar. Después con una amiga generé una productora y me dio ganas de ver cómo contar una historia. Por eso llegué a Nueva York para estudiar y tener la técnica. Pero es como que el camino me fue llevando hacia esto.

—¿Cuál fue la principal diferencia entre los dos mundos, el cinematográfico y la publicidad?

—En uno básicamente vendés un producto y en el otro los personajes con la historia.

—¿Cómo surgió la idea del corto?

—Cuando me mudé a Nueva York, me compré una línea de teléfono y apenas la empecé a utilizar me aparecieron llamados preguntando por Linda. Principalmente eran de hospitales, consultando por la ausencia a las citas de ella, y así empezó todo.

—El corto habla sobre el sistema sanitario y la salud mental…

—Me gusta explorar la mente del ser humano, que es tan compleja.