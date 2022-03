El director Mathieu Orcel habla sobre su nueva propuesta

A mediados de febrero de 2022, el director de cine Mathieu Orcel viajó a Tucumán para terminar su cuarto largometraje documental: Lejos de los hombres. Este relata la vida de Pedro, un ermitaño de 85 años que vive en una cueva hace más de 45.

Orcel había iniciado el rodaje, pero quedó suspendido por la situación sanitaria. Tras volver a Tucumán para retomar la tarea, el director dio más detalles de esta propuesta que habla de un marginal aislado de los hombres, un modelo de aislamiento en tiempos de pandemia.

“Yo llegué a la Argentina en marzo de 2020 y me quedé encerrado en un departamento, era el segundo bloque de rodaje que íbamos a filmar. La pandemia dio un giro al guión, y todos nos encontramos aislados. Se me ocurrió rodar de manera remota una pieza para internet, descubriendo cómo los cambios llegaron a la historia que iba a contar, y en el caso de Pedro, él es un héroe del aislamiento, y la apuesta de la película se redobló”, manifestó.

Más sobre el mítico personaje

Mathieu Orcel profundizó sobre el ermitaño Pedro y aportó curiosidades del trabajo conjunto: “Estaba filmando una serie sobre la desaparición de Marita Verón en Tucumán, y un día leí en La Gaceta sobre el ermitaño de San Pedro de Colalao. Me interesó enseguida, contactamos a un familiar, y hablamos con él. En realidad es complicado porque él dialoga en un dialecto, yo lo entiendo, otros no, intuyo que esto se debe a que en su juventud hubo maltratos. Fue muy curioso, porque primero tuve que explicarle el proceso de la cámara, y él me dijo que era como un espejo, y le expliqué todo. En un primer momento era todo incomprensión. Hace un tiempo un equipo de televisión rodó una pieza sobre él, estuvieron unas horas, pero él no entendió lo que se hacía, porque nunca le explicaron nada, lo filmaron charlando, pero como habla en dialecto, solo utilizaron alguna parte. Al mostrarle lo que filmo, él lo resignifica, es muy lúdico, dice que el dron es como un pájaro, y hay una complicidad con él. Ahora vuelvo a filmar, y esto tiene un costado performativo, filmaremos el viaje”.