Luz Cipriota: “Siento que soy madre de toda la vida”

Axiomas, la verdad escrita en el agua, de Marcela Luchetta, protagonizada por Luz Cipriota, Jorge Marrale, César Bordón, Paula Cancio, Esteban Meloni, Eugenia Lencinas, y Susana Varela, cuenta cómo Isabela (Cipriota) vuelve a la provincia en la que nació a batallar ferozmente contra una empresa minera y contra quien más protege y defiende a la mina: el gobernador Ribero (Marrale), su padre. Sobre este atrapante thriller hablamos con Cipriota, quien, recientemente madre, se muestra en un rol completamente distinto al que nos tiene acostumbrados.

—¿Cuándo supiste que te ibas a dedicar al arte?

—Te va a parecer un cliché, pero cuando era muy chiquita, tengo muchos hermanos, y entre todos cantábamos, nos disfrazábamos, nos divertíamos. Después para los actos escolares siempre participaba, y cuando estaba en la secundaria fui por el lado de la gimnasia, y entendí que quería expresarme, bailar y terminar a tiempo con la música. Al terminar el colegio decidí que quería formarme en todas las disciplina, sin poder elegir una, actuar, cantar, bailar, y así hasta el día de hoy.

—Te han tocado trabajos, como en El maestro, donde conjugaste baile y actuación, ¿qué pasa cuando te llega un rol así, con tanta exigencia?

—Haber tenido la posibilidad me ha abierto muchas puertas, y hasta el día de hoy sigo tomando clases de todo lo que encuentro, entendiendo que cuando aparezca una actriz así no van a tener opción para no elegirme y siento que esto me permitió tener continuidad.

—Esta formación te ha permitido también participar del fenómeno que se vive sobre las series habladas en español…

—Cuando me vine a España lo hice con mi valijita, porque veía lo que estaba pasando, y así como lo hice, también lo hice cuando me fui a Italia, o a Brasil, después a México y España era la figurita que me faltaba.

—En Axiomas, como en Naturaleza muerta, te toca un personaje asociado a la ecología, ¿te llamó la atención esto?

—Me gustó porque podría ser otra versión del mismo personaje en otro contexto, pero también pensé en cómo hacer para componer algo completamente distinto. Isabela en la película investiga la contaminación, y al llegar al final te das cuenta que la película pasa por otro lado, no por ahí nada más, sino algo de camino interior. Eso me pareció atractivo desde el primer momento que Marcela me acercó la historia, que es su primer guion, escrito junto a su marido a partir de experiencias que tuvieron con pueblos originarios del Sur. No se habla de una comunidad en particular, pero fue un placer poder compartir con ellos y estar en el sur, maravillosamente fotografiado por Bill Nieto.

—¿Cuál fue el principal desafío de componer alguien más introvertido, no tan explosivo?

—Intento ante cada personaje que me llega que tenga un desafío, e Isabela iba por dentro, por lo que mi desafío era poder transmitir sin hacer nada, el guion ya cuenta lo que pasa, y supe que se iba a entender. Trabajé con una coach actoral previamente, Tati Rojas, en cosas como por ejemplo que mi personaje tiene asma. Fue un trabajo super interesante, y lo que apoya mucho al personaje son los compañeros que tengo, como César Bordón y Jorge Marrale. A César lo conocí en la película y después hicimos la serie Luis Miguel, fue un encuentro hermoso, a Jorge lo conocía por su trabajo y me sentí muy potenciada por ellos.

—¿Te sentiste desnuda al estar desprovista del glamour con el que siempre te vemos?

—Había tenido otras posibilidades de hacer algo así, pero entendí que no iba el personaje por el maquillaje, el pelo, me encantaba que sea alguien común, que sale a investigar sin que tenga que ir la cosa por el abrigo, por ejemplo. Me gustan los personajes que pueden transmitir cosas que le sucedan internamente sin la necesidad de ningún tipo de decoración.

—¿Es la primera vez que te dirige una mujer en cine? ¿Qué cosas cambian en el set cuando una mujer está tras las cámaras?

—Es una buena pregunta, y ahora que lo decís creo que es la primera vez, y a la vez es tan natural que no me puse a pensarlo, hay mujeres en todos los rubros y tiendo a que sea un dato menor, pero creo que sí, y tal vez me olvido de alguien y me va a matar. Que la directora sea mujer ayuda mucho porque nos entendemos de otra manera a la hora de abordar el personaje, o yo entiendo más lo que quieren contar con él. Si bien esta es su ópera prima, se armó de un equipo de mucha experiencia y se trabajó muy bien, con todas las áreas y con mis compañeros. Me reencuentro con la película, porque la filmamos hace tiempo, y me da nostalgia. Lamentablemente no voy a poder estar para el estreno, pero llego en abril para verla en salas.

—¿Tenés trabajos pendientes de estreno?

—No, en este momento estoy grabando una serie, una participación de otra serie española, pero acabo de ser madre, así que tuve un parate lógico, más que los primeros meses estuve complicada, así que ahora volví con todo, con mi trabajo de actriz y la coordinación de dos escuelas de teatro musical, una en la Argentina (We Follow). Siempre sigo conectada con el arte y la docencia, desdoblándome en actriz y docente y que hasta el día de hoy, con el embarazo, el bebé, pude seguir trabajando.

—¿Qué te pasó el primer día que tuviste a Lorenzo? ¿Sentiste que te faltaban herramientas?

—Lo miro y tardo en caer que es mi hijo, es un flash total, un milagro de la vida y la naturaleza, pero siento que soy madre de toda la vida, siempre estuve cerca y rodeada de niños y siento que me surge de manera natural, fluyó, desde el primer día que lo tuve en brazos, es una experiencia muy bella. Y como te digo esto te digo que la pasé muy mal en el embarazo, y me decían que era una etapa hermosa. También me dijeron que los primeros meses del bebé eran horribles, yo los estoy disfrutando mucho, y no tuve nunca la ansiedad de pensar que si era madre no iba a poder seguir trabajando, y con tres meses pude compaginar todo y siento que me siento más empoderada ahora, con mi chico tenemos la teoría que los actores al ser padres y madres son mejores actores, porque te corrés del centro, siento que a mí me pasa. Con mi chico hacemos un gran equipo, es hermoso sentirse acompañada, y Lorenzo, me derrito, qué más decirte.