La periodista Alicia Barrios contó el intento de violación que sufrió por parte de Pappo

Hace meses circula en las redes sociales una grabación de un programa conducido por la periodista Alicia Barros a mediados de los ́ 80 por la pantalla de Canal 7.

En el video se puede ver un incómodo diálogo entre la comunicadora y el músico de rock Norberto "Pappo" Napolitano: En las imágenes viralizadas, Barrios le pregunta al guitarrista si alguna vez violó a alguien, sabiendo que el había intentado cometer ese acto con ella en un encuentro anterior, un aberrante hecho que la periodista revela en esa charla al increpar al Carpo, recordándoselo.

En la semana, el influencer Santiago Maratea subió el vídeo en su cuenta de Instagran a modo de reflexión, con la intención de hacer pensar a sus seguidores sobre la violación y la violencia machista.

A raíz de esto, Alicia Barrios decidió brindar detalles de aquel hecho:

“Cuando pasó esto yo estaba en el Luna Park cubriendo un recital y tenía ganas de hacer pis. Entonces le dije al fotógrafo 'esperame acá que yo voy al baño y vengo'. Fui al vestuario del Luna Park, que estaba lleno de espejos, cuando salí estaban Pappo y todos los músicos. Estaban todos contra mí. Fue tremendo. Eran tipos que estaban sacados, que se me venían encima mío”, detalló la comunicadora.

Y luego prosiguió con el relato contando lo que sintió en aquel momento:

“Lo que pasa es que yo sabía cómo salir de ahí, pero la angustia me destrozaba porque estaba aterrada. Terror es poco. Yo estaba en un estado de tensión y de terror tan grande que me fui a Crónica, que tenía una enfermería y quedaba cerca de ahí. Me fui a la enfermería, me tranquilizaron", afirmó.