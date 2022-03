Julie Graham, la dama del misterio

Julie Graham, una de las protagonistas de la apasionante serie Queens of mistery, exclusiva de Acorn TV, que acaba de estrenar temporada, dialogó en exclusiva con diario Hoy.

—¿Cómo vivís esta época dorada de las series?

—Es maravillosa, hay muchas cosas para elegir, con tantos contenidos, es brillante para la industria, y en general es un momento ideal para estar en televisión, porque hay más voces, diversidad, gente que queremos ­escuchar.

—Además pone a la mujer en el centro…

—Era tiempo, esperamos mucho, como mujer eso te empodera, porque en la profesión, siempre, los hombres pueden prolongar más su carrera. Ahora hay tantas historias interesantes para contar desde la perspectiva de las mujeres, y esto va en proceso.

—Y hay mucho por hacer, porque por ejemplo, para los Óscar solo se nominó a una mujer en la categoría dirección...

—Me deprime, pero no me sorprende, porque seguimos en un porcentaje bajo de películas dirigidas por mujeres. Que haya una es importante igual, es Jane Campion, hace mucho que está en carrera, pero por ejemplo aún no se nominan directoras de fotografía o productoras. Hay que cambiar esto, e incluso a los que votan en la Academia, sigue siendo sexista.

—¿Qué es lo que más te gusta de tu personaje?

—Es un personaje maravilloso para interpretar, porque es divertida y rebelde. Tiene sus propios dramas, tiene temperamento, está motivada, es algo que no se asocia a las mujeres en sus 50, así que es buenísimo que se la presente así, es el personaje más divertido del show.