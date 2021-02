El drama de Billie Eilish

Billie Eilish está trabajando en una orden de restricción por la amenaza de un fanático de 23 años, que la persigue contantemente y que acampa en unos terrenos de una escuela, que se encuentra enfrente de su casa. Además destaco que el mismo le envía cartas amenazantes.

Según contó el medio The Blast, el individuo le escribió: "No podés conseguir lo que querés, a menos que lo que quieras sea morir por mi. Sabrás que pronto el agua subirá y es muy posible que mueras...Morirás". Además señala que la artista está muy preocupada y que dijo que cada vez que lo ve, quiere gritar. Ante esta situación, pidió una orden de restricción para que Hearle, no se acerque a menos de 182 metros, de la casa que vive con sus padres.