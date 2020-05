El drama de Paulo Londra: el cantante rompió con sus productores

Está claro que no es el mejor momento para el ambiente de la música, y mucho menos para Paulo Londra que se separó de Daniel Oviedo, conocido como "Ovy on the drums", y el puertorriqueño Cristian Salazar, conocido en el ambiente como "Kristo", jefe del sello discográfico Big Ligas.

El músico comunicó que en los últimos meses no estaba pasando por un buen momento con sus productores: “Paulo, quien está deseoso por volver a estar cerca de sus fans, se mantiene confiado en que su verdad prevalecerá. Por respeto a ellos y a todos los que de alguna manera apoyaron y apoyan su carrera, ha querido romper el silencio y contar su verdad”

Además, el trapero destaca que rechazó otros contratos porque Oviedo y Salazar le dijeron que no eran lo mejor para él. Explica que había depositado toda su confianza en ellos y que luego se sintió traicionado.

"Uno de los tantos días en donde dormía en la habitación de Ovy, que era donde grabábamos, Kristo dijo al otro día tendríamos que hacer un video en donde nos mostremos como un equipo fuerte. Más aún era mi confianza en ellos, gritando siempre 'Big Ligas' y Kristo y Ovy en todos mis temas porque me pedían que lo hiciera. Al otro día, Kristo vino con unas fotocopias, una lapicera cara y un filmaker, y me dijo que íbamos a hacer un video para subir a las redes, y entonces nos hizo ponernos de espalda y me dijo que firme unas fotocopias mientras nos filmaban, pensé que era un simple video y nunca pensé que eso fuese un contrato el cual hagan valer de esa forma tan engañosa".

Allí, relata que fue el comienzo donde derivó la ruptura del contrato meses después. Según Billboard, Oviedo y Salazar han negado todas las acusaciones. Tienen en curso una demanda por un millón de dólares por incumplir el contrato y como reparación de las pérdidas que ha significado el proceso.