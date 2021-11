El elenco de Entrelazados en una entrevista exclusiva

Entrelazados es la primera ficción de Disney+ filmada en la región y llega este viernes a la plataforma como parte de la celebración del Disney Day, en donde, en todo el mundo, se podrán disfrutar contenidos inéditos.

Protagonizada por un gran elenco de figuras consagradas, pero también de jóvenes talentos que por primera vez trabajan en el audiovisual, en ella se cuenta cómo un grupo de jóvenes ahora, y en los 90, intentan llegar a ser parte de la obra Freaky Friday, mientras viven su día a día.

Diario Hoy dialogó con gran parte del elenco para saber cómo viven el estreno y el proceso de rodaje de la propuesta.

En Entrelazados, Allegra sueña con ser parte de la compañía de teatro musical Eleven O’Clock y convertirse en la protagonista de Freaky Friday, obra que consagró a su abuela años atrás. La abuela Cocó es una leyenda viviente del mun­do de la comedia musical y tiene una relación complicada con su hija Caterina, madre de Allegra.

La vida de Allegra se altera por completo cuando encuentra un misterioso brazalete en su casa que la envía a 1994, el año en que Caterina tenía su edad y daba sus primeros pasos en Eleven O’Clock mientras vivía a la sombra de Cocó, una estrella en el pico de su carrera.

Al conocer el pasado de su mamá y de su abuela, Allegra no solo ayudará a sanar las heridas y unir a la familia, sino que además descubrirá que, si bien no se puede cambiar el pasado, se puede aprender mucho de él.

—¿Cómo viven la previa al lanzamiento este 12 de noviembre, cuando saben que va a verse la serie en todo el mundo y serán doblados a 20 idiomas?

—Manuela Menéndez: Yo muy emocionada, es un sueño, pero también debo confesar, nerviosa, porque es algo muy nuevo, es todo junto, nervios, emoción, felicidad.

—Abril Suliansky: Yo también, es un sueño del que me cuesta caer, me acuerdo y me largo a llorar de emoción, me pasaba en el rodaje, es increíble, da miedo, es desconocido, tenemos muchas ganas que guste, es todo, una mezcla.

—Manuel Ramos: Mucha felicidad de estar contando esta historia, de ser la primera serie original de Disney+ en Latinoamérica, que será algo global, y más allá de lo que pase, disfrutamos mucho del proceso haciéndola, conociéndonos, estamos muy felices.

—¿Cómo fue conjugar la música y la actuación en los personajes?

—MR: El hecho de poder interpretar un tema original y un tema de Spinetta es un sueño hecho realidad. Crecí escuchando la música que me pusieron, rock nacional e internacional, me encuentro trabajando en una disquería vendiendo álbumes de vinilo, aconsejando a gente con música y nada puede ser mejor, la serie tiene temas de Soda Stereo, de Roxette, siento que la serie va a unir generaciones y eso es muy lindo.

—AS: Es un sueño, digo siempre lo mismo (risas), me formé toda la vida en comedia musical y tener que hacer un musical dentro del musical es muy lindo. El proceso de ensayos, las coreografías, había 15 bailarines, es increíble, me encantó que mostremos todo lo que tenemos acá, el talento, es maravilloso.

—MM: Es una serie que tiene todo, no le falta nada, actuando, cantando, bailando, se disfrutó mucho. Yo me formé en canto y actuación y disfrutamos mucho todo, los ensayos, en medio del contexto que estábamos viviendo.

—AS: Vos que tuviste varias escenas con Elena debe haber sido una locura

—MM: Ella es un ícono, en el teatro musical, en la serie y es un privilegio, es todo mucho.

—¿Piensan en el después? Van a tener ahora la vara muy alta para su próxima experiencia laboral, porque acá pudieron conjugar canto, actuación, baile...

—MR: Yo trato, la verdad, de disfrutar el proceso, más allá de los proyectos que tengo ahora o los que van a venir, lo que quiero hoy es aprender algo nuevo, una mirada de un compañero, de alguien con quien me toca trabajar, somos conscientes que esto es muy grande, en el marco del día de Disney, aprendimos muchísimo en la serie, del pasado, nos informamos mucho, la vara es seguir aprendiendo y que nunca se pierdan esas ganas.

—AS: Es el primer proyecto audiovisual que hago, siempre hice cosas en teatro, esto para mí el año pasado era casi imposible pensarlo, es como entrar a jugar en primera, y por eso todo superaba mis expectativas y lo que quedó es las ganas de hacerlo todos los días toda la vida. Volví al teatro, en una obra independiente, pero claro que están las ganas que de seguir así, fue un placer trabajar así.

—MM: Voy a estar dispuesta a todo, queriendo darlo todo, aprendiendo en el camino, yo me dedico más a la actuación y el canto, pero sentí con la serie que me gusta bailar, me veo y digo: “Wow, esa soy yo”. Además, me encantó vivir en los 90 en la serie.

—¿Qué fue lo que más les gustó de sus personajes? Si tuvieran que elegir un momento para viajar en el tiempo, ¿a dónde irían?

—MM: Lo que más me gusta de mi personaje es que la amé y la amo desde el principio, es muy apasionada por lo que hace, le gusta escribir, a mí también, además de su rebeldía, siento que muchas y muchos se van a sentir identificados con lo que le pasan. Una época sería los 90.

—MR: Me identifico con él por su pasión con la música, su sensibilidad, hay momentos de contradicción, me gusta mucho de los 90 los tiempos, con Manuela tenemos un vínculo muy importante en la serie, y siento que era muy difícil todo antes; si bien estaban los teléfonos, hacer un mixtape era muy artesanal. Viajaría a los 80 para ver otras bandas de rock.

—AS: Bárbara me dio la posibilidad de jugar con un costado payasesco, caricaturesco, me permitió jugar mucho, divertirme, proponer con el cuerpo, la voz, los gestos, jugar mucho aun en las que no tenía texto o líneas, y podía seguir, y si tuviera que volver iría a los 80, que es un lugar que no está ni muy lejos ni muy cerca y tiene lo mejor de los dos mundos.