El enojo de Fantino tras las burlas a su eufórico baile

Alejandro Fantino se convirtió en tendencia en las redes sociales al compartir un video casero en la que se lo ve con el rostro rígido, el torso desnudo y bailando con bastante euforia mientras mira fijo a la cámara de su celular.

La grabación generó en las redes todo tipo de reacciones y algunas despertaron el enojo de Fantino mientras que otras causaron su simpatía. Tras los comentarios compartidos por los usuarios, Fantino decidió hacer su descargo en su cuenta de Instagram y enfrentar las críticas dañinas contra sus pasos de baile.

“Me dio un poquitito entre pena y gracia. Gracia por supuesto me dio lo que pasó con lo que subí bailando el viernes. Muchas gracias por la cantidad de memes que aparecieron, y lo entiendo y está bárbaro porque de eso uno también vive, pero me dio un poquitito de pena algunas interpretaciones boludas, no de redes, de algunos colegas y de algunos dando vuelta por ahí” , afirmó el conductor, haciendo referencia a las distintas interpretaciones maliciosas que realizaron algunos colegas en sus cuentas de Twitter.

En el comunicado grabado también aprovechó para lanzar una advertencia a todos aquellos que se burlaron:

"Una vez que terminé de entrenar para pelear cinco rounds con el Ninja (...) voy a empezar a desafiar a tres o cuatro piolas del medio, los humoristas, los que se ríen de todo el mundo".

Además, Fantino aclaró a sus espectadores que lleva una vida sana y con hábitos saludables con el fin de apagar los rumores que indicarían que ejerce prácticas viciosas y pervertidas en su ámbito privado.