El hermano de Silvina Luna brindó detalles de la salud de la modelo

Silvina Luna sigue internada en terapia intensiva, y si bien ha experimentado algunas mejoras notorias y considerables, todos en su entorno se manejan con suma cautela y precaución. Ocurre que la salud de ella sigue siendo tan delicada que su evolución es día a día. Y quien dio detalles y habló con la prensa fue justamente Ezequiel, hermano de Silvina, quien estuvo y está acompañándola desde un primer momento. Él se ha vuelto, durante el último tiempo, en un inseparable de ella.

En conversación con el periodista Juan Etchegoyen, expresó: “Va todo muy lento, lo que tiene ella es un problema crónico, mañana haremos un parte más extenso así se sabe bien lo que fue pasando, ya fue extubada hace cuatro días”. Y también agregó: “Se está alimentando poco pero ya puede comer, todavía no le mostramos nada a Silvina de lo que se va hablando pero de a poco le voy contando las cosas que pasaron. Todavía no está al 100% viste, hay que generar tranquilidad en la gente que la quiere”. Y luego, conmovido, expresó: “La vida de Silvina cambió y ya no va a ser lo mismo, ya hace años de esto, no es vida”.

Un día antes quien también había brindado información sobre Silvina, como viene haciendo durante las últimas semanas, fue el periodista Ángel de Brito. “Me contaron del Hospital Italiano que ahora están haciendo mucho énfasis en trabajar con los kinesiólogos porque hace un mes que Silvina está en cama con todos los aparatos. No se levantó y tiene que recuperar fuerzas para volver a caminar y moverse sola”, expresó. Además de ello, otra noticia que causó conmoción en el ambiente es que se conoció que se solicitó la inhabilitación del doctor Aníbal Lotocki para ejercer la medicina y el comercio en el ámbito estético y cosmético. Luego de la presentación de parte del fiscal Sandro Abraldes, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional deberá resolver.