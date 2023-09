El mal momento de Lorde

Es conocido que la cantante Lorde suele comunicarse con sus miles de fans a través de cartas o mails. Pues bien, acaba de conocerse una nueva misiva que deja en claro que ella no está pasando por un buen momento. “Vuelvo a vivir en el desamor. Es diferente, pero igual. Me duele todo el tiempo, olvido por qué y luego lo recuerdo. No intento esconderme del dolor, ahora entiendo que el dolor no es algo de lo que esconderse, que en realidad hay una gran belleza en seguir adelante con él”, comienza diciendo. Y agrega, además, que está padeciendo algunos malestares físicos. “Mi cuerpo está muy inflamado, está intentando decirme algo y yo estoy intentando ayudarlo, pero nada parece funcionar y eso me frustra (...). La pequeña píldora amarilla que tomé cada mañana durante miles de mañanas desde que tuve 15 años, dejé de tomarla hace 5 días. Voy a ver cómo me va”. En el comunicado no deja de lado su quehacer artístico, y a este se refiere: “Grabo discos porque lo necesito. Las canciones son hechizos; un hechizo para soltar algo, un hechizo para abrir una puerta. Cada vez que pongo algo en palabras tal y como lo veo, cada vez que le pongo la música adecuada, un nudo se desata en mí”. Por lo pronto, sin más detalles, los fans de todo el mundo se encuentran preocupados tras conocerse estas palabras de la cantante.