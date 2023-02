El mal momento de Silvina Luna

Desde hace mucho tiempo, la modelo Silvina Luna enfrenta serios problemas de salud debido a una serie de intervenciones que le realizara en su momento el mediático médico Aníbal Lotocki. Tan es así que se encuentra en lista del Incucai.

Hace doce años, se sometió a un agrandamiento de glúteos a cargo del citado cirujano, que según dijo le aplicó metacrilato. En ese entonces, ella se encontraba realizando teatro de ­revistas.

“Tuve muchas presiones. Y muy pocas herramientas también. Hacíamos teatro de revista y el cuerpo hegemónico era todo. Se usaban las tetas grandes y el culo acá arriba. Me dejé llevar por eso, por buscar una seguridad en el exterior. Eso me llevó a esa operación”, comentó acerca de las razones por las cuales decidió cambiar su cuerpo.

Los inconvenientes comenzaron alrededor de 2013. Durante ese año, hubo una serie de internaciones que parecían indicar que los problemas renales de la actriz eran simples cólicos o piedritas.

“Confié en un médico. Y recibí sustancias tóxicas en mi cuerpo. Me siento en la obligación de contar mi experiencia para evitar que otras pasan por lo mismo”, declaró. También aclaró que la había operado Lotocki, pero que no iniciaría acciones legales. “Lo importante es la salud”, manifestó.

De esta manera, tuvo que someterse a varios tratamientos de manera recurrente. Por ejemplo, en 2017, ya en pareja con el cantante El Polaco, debió suspender urgente unas vacaciones en las que estaba con el cantante, ya que sentía fuertes dolores de panza. En esa ocasión tuvo que operarse de urgencia, aunque intentó llevar tranquilidad a sus fans y seguidores. Ante este escenario, Lotocki siempre negó que la indisposición de Silvina estuviera relacionada con su trabajo.

En 2018, la actriz contó sentada a la mesa de Mirtha Legrand: “Él está procesado. Tiene una causa penal, está inhibido y ahora está por iniciarse el juicio. Falta algo de pericia, pero ya dio que el producto que coloca a sus pacientes está prohibido por su toxicidad”.

Es recordada la circunstancia que atravesó la muchacha el año pasado, cuando participó del reality El hotel de los famosos. Tras una competencia, empezó a sentirse mal, por lo que necesitó primero atención médica. Finalmente fue ingresada a un hospital: su estado de salud era muy delicado y riesgoso como para seguir en el juego.

Hacia febrero de ese mismo año, el Tribunal Oral y Correccional n°28 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a Lotocki a cuatro años de prisión por el delito de “lesiones graves”. La causa se había iniciado por las denuncias de Luna y Stefy Xipolitakis, entre otras.

Las mediáticas lo habían acusado por realizar cirugías estéticas con productos prohibidos y en cantidades exageradas, lo que les provocó un importante daño en su organismo. De hecho, hoy en día Silvina se realiza diálisis porque sus riñones no funcionan de manera correcta.

Por su parte, el galeno estuvo en televisión y se defendió. “Si este fallo es ratificado por Casación, yo no solo podría ir preso sino que también quedaría inhabilitado para ejercer por algunos años”, expresó.

Y agregó: “Esto es lo único que sé hacer, a lo que dediqué toda mi vida. Tengo cuatro hijos. Si no puedo trabajar, es una preocupación. Yo no hice nada que no fuera dentro del marco legal, nada ilegal”.

El profesional se mantuvo firme en su postura con respecto a que no hizo nada malo, durante todo estos años. Ella, al conocer las palabras del hombre, aseveró: “Él está preocupado por sus hijos, yo estoy preocupada por mi vida”.