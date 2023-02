Lita Stantic: “No me interesa hacer un cine de mero entretenimiento”

Si hoy en día más y más mujeres trabajan en la industria del audiovisual es porque Lita Stantic supo imponerse en una industria machista que excluía al género femenino. En esta charla exclusiva con diario Hoy revisa su trabajo y el haber acompañado a mujeres claves de la industria como María Luisa Bemberg o Lucrecia Martel.

—¿Cómo es mirar en perspectiva y entender también todo lo que hiciste?

—La verdad que son años. No me gusta decir cuántos, pero son años. Y es genial porque cada vez que tengo que mandar una bio a algún festival, empiezo con más de 40 años de auditorio de cine, y me dice Sebastián, que es un chico que trabaja conmigo, que un poco también me asiste, tenemos que poner más de 40 en esta. Bueno, 40 como productora, antes fui jefa de producción, entonces ahí podemos poner más de 50. Son muchos años. La verdad que, bien, ahora las cosas cambiaron mucho en estos años. Ahora estamos en un momento complicado para el tipo de películas que a mí me gusta hacerle producir, porque hay que admitir que es poco el cine presencial que tienen esas películas, las películas que a mí me interesan. Más bien la gente que ve ese tipo de cine se ha refugiado mucho en las plataformas. Pero bueno, hay que seguir adelante.

—Producir cine y el tipo de cine en el que vos ponés la mirada, que acompañás y demás es difícil...

—Hace poco estuvo esto de la extensión de la Ley de Fomento, que era clave para poder continuar produciendo ese cine, pero en un punto, cuando pasa esto, de que uno hace una película, no en el marco de un festival, porque el marco de un festival es una fiesta, pero uno genera desánimo, dice: “No, bueno, por ahí voy con otra”, se piensa también un poco en los espectadores, cómo han cambiado. A mí en lo personal me sigue interesando hacer cine de autor, ese cine que te deja algo, que te dice algo, que me parece que es importante que se diga o te muestra algo que es importante que se muestre, me interesa eso, y naturalmente pienso que en este momento hacer ese tipo de películas hay que pensar muy bien en el presupuesto, porque si no hay un apoyo de la plataforma, la gente no va al cine a ver ese cine que a mí me gusta y que ha disminuido mucho. Las películas que tienen mayor recepción son las películas para chicos, las películas de adolescentes, películas de terror, ese tipo de cine lleva público. Siento que el público más adulto y que, para mí, doy un ejemplo con La ciénaga, por ejemplo, cuando estrenábamos La ciénaga, yo estaba siempre a la salida del cine, en la sala de estreno, viendo cómo salía la gente, no solo la gente salía enamorada de La ciénaga, salía medio desconcertada, pero iban a verla. Una película que tenía buena crítica la gente la iba a ver. En su día, La ciénaga hizo 130.000 espectadores, hoy hay que ver si llegaría a los 10.000. Es así.

—Pensando, por ejemplo, en La deuda, que vos produjiste, era una película que hablaba de un momento y nadie estaba hablando de qué estaba pasando con determinadas personas que asumían deuda, y un momento muy particular de la economía. Más allá de eso, son necesarias...

—Claramente, vos como productor tenés que ver también la otra parte, pero hay algo de que se necesita que sigan sucediendo esas historias en el cine. El cine que me interesa. Y bueno, vamos a tener que ver cómo seguimos haciendo ese cine. Pienso seguir haciendo ese cine. No me interesa hacer un cine de mero entretenimiento.