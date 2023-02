¿Romance entre Guillermina Valdés y Santi Maratea?

Poquito a poco, hasta volverse un runrún imparable, la noticia sorprendió a propios y a extraños. Sucede que la jornada del jueves se vio sacudida por los fuertes rumores sobre la posible relación amorosa que tendrían Guillermina Valdés y Santiago Maratea.

Según se sabe y se informó, ellos no se conocen desde hace mucho tiempo. Por el contrario, habrían empezado a tratarse hace bastante poco –ni siquiera habían hablado hasta que se conocieron en Mar del Plata–. Obvio que se conocen dado que son dos figuras públicas de gran exposición.

Vale recordar que Valdés se encuentra en La Feliz por motivos laborales, dado que la obra de teatro de la que forma parte está en cartel en esa ciudad, y allí habrían compartido algunos días juntos. De todos modos, ambos protagonistas de esta historia se comunicaron de manera extra oficial y dejaron en claro que –¿al menos por ahora?– no hay más que amistad entre ellos.

Una de las periodistas que se refirió al caso fue Yanina Latorre, quien está en el centro de la escena desde hace una semana, dado que lanzó la primicia (que fue una bomba en el ambiente) de la separación de Fede Bal y Sofía Aldrey. Según la panelista, fue el propio Maratea quien le confirmó que no están de novios. “Ya sabés cómo soy. Somos amigos”, habría sido la respuesta de Maratea. A pesar de ello, la mujer sembró las dudas frente a esta respuesta.

Por su lado, la otra implicada en el asunto, Guillermina Valdés, se comunicó con la panelista Estefanía Berardi y se habría expresado en la misma línea que Maratea. Según Berardi ella dijo que no “chongueaba” y que prefería salir con alguien para conocerlo. Ahora bien, semejante rumor se originó porque ellos habrían pasado San Valentín juntos. Por si fuera poco, Santiago fue visto en un local de hamburguesas y los rumores apuntan a que ella se habría quedado en el auto esperándolo.

Vale recordar que Guillermina estuvo en pareja durante nueve años con Marcelo Tinelli y fruto de la relación tuvieron a Lorenzo. Hacia mayo del año pasado ellos pusieron fin a su relación de manera amistosa, aunque el hecho no dejó de sorprender a todos en el ambiente televisivo. Por otro lado, a comienzos de este 2023 ella confirmaba su soltería diciendo: “Estoy soltera, nunca le cerraría la puerta al amor. Si lo hiciera estaría totalmente loca por mi personalidad, pero estoy hace más de ocho meses sola”. En esa misma ocasión también le preguntaron por el cambio de look de su ex. “Él está platinado, pero yo ya no soy su mujer, si el tiene a su chica... Debería decirlo ella, yo no soy quién” dijo. Y agregó: “Yo soy re amiga de Marce, si tiene a una chica me va a contar. Pero yo no lo voy a contar. Seguro va a tener a la mejor chica porque es un gran hombre”. Por lo que resta saber si ahora, apenas semanas después de aquella declaración, finalmente ella abrió la puerta del amor y si Marce ya está al tanto.