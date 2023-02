El malestar de Thalía

De forma reciente, la pareja conformada por Tommy Mottola y la cantante Thalía estuvo envuelta en una serie de rumores que daban cuenta de una infidelidad que habría quebrado la confianza del matrimonio que lleva más de veinte años de unión.

Recordemos que se casaron a inicios del cambio de milenio, tuvieron dos hijos llamados Sabrina y Matías y además fundaron una empresa inmobiliaria que se hace cargo de todas las construcciones en Los Ángeles y Miami.

Si embargo, como no todo lo que brilla es oro, los tortolitos se vieron inmersos en una tormenta que señaló a una tercera de por medio. Se trata de una intérprete que había tenido una cercanía con la mujer, pero que ahora sería la amante del empresario de la industria discográfica.

Por otro lado, si bien los famosos habrían hecho caso omiso a los rumores, ahora una ama de llaves que ya no trabaja en la casa aseguró que están separados de hecho y ya no duermen juntos. Ni lerdo ni perezoso, Tommy hizo un posteo por el día de San Valentín donde le dedica palabras de amor a su esposa: “Happy Valentine’s day to my one, and only valentine forever @thalia every single day bringing your beautiful bright light and love into my life … and our family … You are my all and my everything. Te amo. Te adoro mucho por siempre”.

La mujer que protagonizó la novela María, la del barrio le respondió inmediatamente. Además, la cantante -que tiene más de veinte millones de seguidores en su perfil de Instagram- no se quedó quieta ya que siguió alimentando los rumores de crisis e infidelidad.

Si bien no se sabe si se trata de una jugarreta para mantener en vilo a los seguidores del universo digital o es tan solo una táctica para liberar sentimientos, la chica hizo un clip despertando todo tipo de teorías,.

Entre ellas, dejó entrever que estaba haciendo catarsis para estar mejor y así poder liberar el dolor que le provoca este engaño que no sería el primero. En la acción concreta, se trata de una canción, más precisamente el tema Flowers de Miley Cyrus que es una suerte de himno a la nostalgia y los sentimientos surgidos tras una separación definitiva.