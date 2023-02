Yanina Latorre y Viviana Colmenero se dijeron de todo en vivo

Los mediodías y las tardes en algunos programas de televisión y de panelistas de espectáculos vienen siendo bastante picantes durante estos últimos días. Primero fue todo lo que ocurrió alrededor del caso de Federico Bal y las infidelidades hacia su ahora expareja, Sofía Aldrey, lo que movió, y mucho, el avispero. Y ahora, de alguna manera, eso mismo sigue generando dramas a su alrededor.

Ocurre que en el programa LAM se cruzaron fuertemente una de sus panelistas estrellas, Yanina Latorre, y la ex Gran Hermano, Viviana Colmenero, quién estaba de invitada desde hacía algunas emisiones. El chispazo se dio cuando estaban al aire en un móvil con el hermano de Walter “Alfa” Santiago, último eliminado del reality. “Ella es como Alfa en versión femenina, que cree que se las sabe todas”, arrancó diciendo Colmenero. Eso bastó para que ambas se trenzaran en una picante discusión. Viviana agregó: “El otro día dijo que era la dueña de LAM. Vos (por Ángel De Brito, en efecto, conductor del programa) y ella. Después, a todas las demás las ninguneó. Ni siquiera me meto yo”. A lo que Yanina respondió: “¿Pero sabés qué, reina? Decile que se calle un minuto”, dijo a la vez que hacía como si se estuviera aguantando un fuerte grito.

A partir de ahí, la discusión se fue volviendo más y más tensa. Era como un match de boxeo donde se cuentan los puntos golpe por golpe, si es que antes no madura el knock out. Yanina arremetió diciendo que no hablaba con gente que estuviera por debajo de su nivel intelectual, a lo que Viviana ironizó respondiendo: “¿Cuál sería tu nivel intelectual? Los chats de Fede Bal. Esos son tu nivel intelectual”. Latorre no se quedó atrás y dijo: “No, no hablo con gente que está debajo de mi nivel. Hablo con mis compañeras, que tienen nivel intelectual, educación”. Y fue por más. “Yo no ninguneo a mi compañeras. ¿Y a vos qué te importa si ni siquiera estás en LAM? Hace ocho años que estoy acá. Soy la que más duré. Las chicas son nuevas, cada una verá si sirve o no. Hace ocho años que estoy al lado de él (por De Brito), que se la pasa sosteniéndome y bancándome, porque laburo y soy fiel a este programa, gran generadora de contenido. Y se terminó este diálogo con vos. Estábamos en un móvil hablando con un invitado”.

Lejos de acabarse, ambas la siguieron casi sin piedad. Latorre le dijo a Colmenero, entre otras cosas, que era patética e inferior a ella. Y se echó a reír de manera irónica cuando la ex Gran Hermano afirmó que Yanina había conseguido trabajo gracias al memorable escándalo de hace más de una década, que la tuvo como protagonista a ella y a su marido. Por su parte, aquella le respondió que no era imprescindible y que estaba allí solo por querer pertenecer. Como todo parecía no tener final, el conductor Ángel de Brito tuvo que intervenir con algo de humor para evitar que la cosa pase a mayores o se siguiera calentando el ambiente.

Sin embargo, nada pareció ser suficiente para la panelista. Porque después del fortísimo cruce en vivo, delante de la atónita mirada de sus compañeras, siguió el tema en la red social del pajarito. Allí tuiteó: “Basta de levantar muertos. No doy más, esto no es vida. Todas queriendo

colgarse de mi. Amooooooor”. Además, en respuesta a un seguidor, agregó: “¡Dios! Me cansa que vaya a colgarse y pelear al pedo. Posta. Qué obsesión”.