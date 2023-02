Peyton Reed: “Nos divertimos creando el reino cuántico en esta película”

Ant-Man and The Wasp: Quantumanía, protagonizada por Paul Rudd y Evangeline Lily, recupera a la dupla de héroes ahora lidiando con cuestiones que se escapan a su propio entendimiento. Detrás de la propuesta, una vez más, está el director Peyton Reed quien habló en exclusiva con diario Hoy para brindar detalles del apasionante proyecto.

—¿Cómo estás?

—Bien. ¿Y vos? ¿Estás cansado por tantas entrevistas de hoy?

—No, no, no. Estamos bien. Estamos “jugando”.

—Bueno, en primer lugar, felicitaciones por tu trabajo. Disfruté mucho de la película. Me recuerda mucho a esas que veíamos cuando éramos chicos en familia, y en este tiempo, es algo bueno.

—Gracias. Me alegra que te hayas sentido así. Sí, nos divertimos creando el reino cuántico en esta película, tuve la oportunidad de sumergirme y llevar las películas de Ant-Man en la dirección de una especie de película de ciencia ficción, un tipo de saga muy pulp que se basó en muchas de las influencias de las cosas que me entusiasmaban de niño y adolescente. Así que fue divertido incorporar muchas de esas influencias en el diseño del universo cuántico.

—Vimos la influencia y Star wars está presente en la película, como otras películas. Pero me gustaría saber, ¿qué supone para vos volver una vez más al universo de Ant-Man?

—Estoy encantado. Quiero decir, tenemos que hacer una tercera película de Ant-Man. Tenemos que crear una trilogía y estaba especialmente emocionado porque, teníamos que responder a algunas de las preguntas que planteamos en las dos primeras películas. Y una de las más importantes era explorar el reino cuántico y ver cómo era realmente. Hemos oído que Janet Van Dyne (Pfeiffer) estuvo perdida en el Reino Cuántico durante 30 años, y ahora podemos explorar cómo era su vida allí abajo y con quién entró en contacto. Y en este caso, nos enteramos de que entró en contacto con un tipo muy malo, Kang el Conquistador, uno de los grandes villanos del mundo de Marvel Comics, interpretado por Jonathan Majors en la película. Y eso fue muy divertido, llevar a Ant-Man de la primera película, donde era una especie de historia de un tipo común, que ni siquiera estaba cerca de ser un Avenger, y ahora Ant-Man y Wasp están al frente y en el centro de esta película y son los primeros Avengers que entran en contacto con Kang.

Parecía una idea divertida porque esa pelea porque parece increíblemente desigual, si fueras un apostador lo harías por Kang el Conquistador. Así que me pareció una historia muy divertida y desafiante de contar. Y también que la hija de Scott Lang, Cassie, ya no es una niña. Es una mujer joven y una heroína por derecho propio. Y nos gustó la idea de avanzar en la historia de la familia y esa dinámica familiar porque la relación Scott-Cassie, para mí, es siempre el núcleo emocional de estas películas. Él siempre ha sentido que ha perdido tiempo con ella. Nunca ha tenido suficiente tiempo con ella porque los acontecimientos en su vida y tal vez algunas malas decisiones que tomó le impidieron pasar tiempo con ella. Y, por supuesto, en los acontecimientos de Endgame, perdió otros cinco años con ella. Así que me pareció una dinámica muy rica para explorar. Y ella es una adulta ahora. Ella tiene sus propias ideas acerca de lo que podría ser un héroe. Y puede ser algo crítica con su padre, lo que también nos pareció una dinámica padre-hija muy real.

—Mencionaste a algunos personajes, pero me gustaría saber, ¿cómo te sentís en el set con estas estrellas fenomenales?

—El mayor regalo que puede tener un director es poder trabajar con un reparto como este. Quiero decir, esta es nuestra tercera película juntos. Paul, Evangeline, Michael y yo llevamos trabajando juntos ocho o nueve años. Y, por supuesto, trajimos a Michelle Pfeiffer en la última película,y ahora estamos ampliando con Katherine Newton y Jonathan Majors y todos los otros actores maravillosos que tenemos. Ha sido muy gratificante, porque estas películas están un poco en la cuerda floja, ¿no? Porque queremos mantener la calidad ordinaria de Scott Lang y el tipo de historia familiar íntima. Pero en esta, particularmente en Quantumania, estamos contando una historia muy épica. Los estamos metiendo en medio, esencialmente, de una guerra en el Reino Cuántico. Así que sólo puedes hacerlo con actores como estos. Y lo he dicho antes, pero no puedo decir suficientes cosas buenas sobre Paul Rudd y lo que aporta a este personaje.

Creo que la gente se ve a sí misma en Scott Lang y en Paul porque él se comporta de una manera que vos o yo podríamos comportarnos si de repente tuviéramos que vestirnos y luchar junto a los Avengers, ya sabes, está listo para la lucha, pero también mira a su alrededor como: Estoy encantado de estar aquí. Y me gusta la idea de Quantumania de poner al Ant-Man y a Wasp en primer plano. Es casi como si fueran una película de los Avengers, pero sin los otros Avengers, obligados a enfrentarse a Kang el Conquistador, que es el villano más formidable al que se han enfrentado.

—Mencionaste a Paul. Me gustaría saber ¿qué le das en el set para mantenerlo tan joven como siempre?

—Bueno, no puedo atribuirme el mérito que Paul Rudd sea el hombre vivo más sexy, pero seguro que soy beneficiario de ello. Paul y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo y tenemos un sentido del humor muy similar, lo que creo que es genial porque nos mantiene con los pies en la tierra y nos mantiene centrados en lo que el tono de la película tiene que ser. Pero al mismo tiempo, en esta película, queríamos tomar al alegre y despreocupado Scott Lang y ponerlo en circunstancias realmente terribles y permitir a Paul ejercitar sus músculos de actor dramático. Paul da una actuación en esta película que es realmente impresionante, él sigue siendo Scott Lang, pero tiene algunos problemas graves con Kang el Conquistador y en particular al tratar de proteger a su hija Cassie.

Nos gustaba la idea de crear una película en la que Paul pudiera canalizar su rabia interior de padre y hay un cierto punto en esta película donde comienza a sentirse casi como una película tomada de Liam Neeson donde intenta recuperar a su hija. Eso se sentía como un sabor muy diferente para Scott Lang en esta película y Paul, realmente lo logra. Es estupendo.

¿Puede Peyton Reed ayudarnos a sumar a Marvel a Lionel Messi?

Aprovechando que la final de la Copa del Mundo entre Argentina y Francia fue vista por billones de personas en todo el mundo, jugando, le propusimos a Peyton Reed, director de Ant-Man and The Wasp: Quantumanía, si nos ayuda a sumar a Lionel Messi a alguna de las películas.

—Los héroes siempre nos inspiran y me gustaría poner en el Universo Marvel a nuestro héroe, nuestro héroe del fútbol, Lionel Messi que ganó la Copa del Mundo recientemente ¿cómo podemos subirlo al universo Marvel?

—Todo el mundo estaba viendo eso. Fue uno de los partidos más increíbles que he visto nunca. Y por supuesto, Victoria Alonso, que es una de las cabezas de Marvel Studios, estaba particularmente involucrada y eso fue emocionante. Y el espíritu de eso, ese sentimiento de cómo hizo sentir al mundo, victorioso, ese es el tipo de vibra que buscamos en estas películas. Es como quieres que el público se sienta, que hay un héroe ahí abajo que está en el campo y quieres estar detrás de ese héroe, y no importa a qué se enfrente o lo improbable que sea, es como si ese héroe fuera una fuerza galvanizadora, como si todo el mundo pudiera apoyarlo. Y ves que las apuestas son inmensas, las apuestas son globales en un partido como ese, pero todo se reduce al carácter y a los individuos que juegan ese juego. Y en este caso, los individuos que están pasando por lo que están pasando en esta película. Así que de todos modos, no estoy seguro de que fuera tu pregunta, pero el espíritu de esa cosa, hombre, eso es lo que buscamos en estas películas, porque unió a todo el mundo.