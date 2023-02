La confesión de Armie Hammer

El actor Armie Hammer, quien fue acusado por delitos sexuales, ahora enfrenta dos juicios encabezados por sus exparejas. En la actualidad brindó una entrevista donde asumió que es una persona tóxica y esto puede haber influido en sus relaciones anteriores aunque negó los hechos por los que lo denuncian.

Ocurrió en el 2021 cuando aparecieron una serie de chats que mantenía con dos chicas, en los que revelaba sus fantasías canibales. La Policía de Los Ángeles inició una investigación una vez que se formalizaron las denuncias.

Ahora, él reside en una isla alejada, dejó su trabajo tras la salida de Call me by your name, y está asumiendo sus patologías. Ejerce como vendedor y hasta confesó que fue abusado por un sacerdote cuando era chico. Esta circunstancia habría despertado sus fantasías de poder y dominación que solía llevar a cabo en la intimidad. La historia se hizo pública por las acusaciones pero también cuando se estrenó la serie House of Hammer.