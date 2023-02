Las minivacaciones de la China Suárez en Estados Unidos

Millas y más millas sigue sumando Eugenia “La China” Suárez en su andar. En pocas semanas pasó del calor y las altas temperaturas de Santiago del Estero a los días frescos de Nueva York, ciudad a la que llegó hace apenas unos días en plan laboral (contratada por una reconocida marca de gaseosas) y también, por qué no, vacacional. Es más, unos días antes de emprender el viaje había deslizado en sus redes, de manera enigmática: “Me voy al frío”.

Durante el fin de semana compartió, en efecto, postales de su recorrido junto a su madre, Marcela Riviero. Es sabido que ella, por donde anda, enseguida marca tendencia con sus looks y sus miles y miles de likes que amontona con cada posteo. Así, por ejemplo, una de las primeras fotos que compartió la mostraba con un tapara y gorra de animal print junto a un buzo en tonos verdes, con el esplendor de la ciudad de fondo. Algunos la criticaron por la prenda animal que llevaba. Pero ella aclaró: “Todo sintético”.

Es sabido además que, además de desplegar todo su estilo y su outfit propio, cada vez que puede ella siempre le dirige algún guiño a su novio, si es que este se encuentra lejos. Así, esta vez compartió una particular situación que vivió. Ella contó que iba cantando una canción en la que participa Rusherking y que despertó el interés de una transeúnte que le preguntó si era una canción brasilera.

La China, con su estilo descontracturado que la caracteriza, le dijo: “No, argentina papá. Y nada que nos guste más a los argentinos, además”. Ante la curiosidad de la mujer, ella le confesó que uno de los que participaba en la canción era, en efecto, su novio.

Vale recordar que hace poco, tal se comentó más arriba, la ex Casi ángeles estuvo en Santiago del Estero, visitando a la familia de su novio, el cantante Rusherking. Allí, se deleitó comiendo empanadas y comidas típicas caseras con la que fue agasajada a su llegada por parte de la madre de Rusherking. En una de las publicaciones durante su estadía en la ciudad expresó: “Me voy a comer un morroncito de Santiago, de aquí, que me ha traído con mucho amor, mi suegra”. Pero ese no fue el único posteo. Porque luego también compartió otra storie, en complicidad con el cantante:“¡Me encantó! Y esta es la empanadilla. Me dijo tu mamá que es de batata. ¡Cómo me conocen! Estos son los regalos que me gustan a mí”.

Por otra parte, hace apenas unos días la China marcó tendencia y fue festejada por su fandom cuando saludó a su ex y padre de su hija, Nicolás Cabré, a propósito del cumpleaños de este. Cabré se encontraba celebrando con Rufina en Mendoza y la China aprovechó para saludarlo posteando una imagen inédita y tierna de cuando la niña tenía apenas meses. “Feliz nacimiento, por muchos años más criando juntos a nuestra Rufita”, escribió la China, arrobando al actor, junto con un emoji de un corazón. Al respecto, también llama la atención el cambio que viene demostrando Nicolás Cabré en cuanto a cómo maneja sus redes y la relación con la prensa. Es sabido que siempre tuvo un vínculo bastante distante con los medios respecto de su privacidad pero ello ha ido cambiando con el correr de los años, cosa que quedó de manifiesto en ese intercambio con la madre de su hija.