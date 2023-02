Ana Rujas: “Estoy con muchas ganas de escuchar lo que me lo diga la gente”

La segunda temporada de Cardo, creada por Ana Rujas y Claudia Costafreda, ya está disponible en ATRESplayer Premium. María (Rujas) se encuentra con una actitud completamente diferente frente a su vida mientras intenta lidiar con sus viejos fantasmas. Diario Hoy dialogó con la actriz para saber más detalles de esta nueva temporada de seis episodios producidos por Los Javis.

—¿Cómo fue reencontrarte con María, más allá que vos lo creaste?

— Pues... Difícil, porque esa temporada cambia tanto el personaje y tenía bastante miedo de cómo pudiera caer, porque está muy alejado de la María del año pasado, de la María de la primera temporada.

—¿Y ese miedo tenía que ver con que tal vez en la primera temporada vimos una María mucho más “perdida” o buceando.

—Es como es en esa temporada viéramos la otra parte de María ¿No? Y es el otro lado de María que no hemos visto en la primera temporada y bueno cambia, dista de lo que conocíamos de María.

—Ella tiene un objetivo que es ayudar a su amiga a que pueda volver a ver a su hija. No vamos a revelar mucho, pero María está enfocada y a vos como actriz te debe haber presentado un desafío a nivel actoral principalmente…

—Sí, a nivel actoral es un desafío grande hacer a María y hacerla cercana también para que empatice con con el público. Pero bueno, yo creo que lo hemos intentado con la historia.

—Cuando habías imaginado la primera temporada, ¿ya sabías que, si existía una segunda, iba a ir por este camino o apareció después?

—No, no, no lo sabíamos. Pensábamos que igual terminaba en la primera parte, pero no, e hicimos una segunda. Pero después, o sea, no lo sabíamos.

—Fuera del proceso creativo, de cómo fue imaginar esta nueva temporada, y más allá de esto que estamos hablando de del personaje en otro camino, ¿cuáles fueron los desafíos de encarar una segunda temporada?

—Bueno, fue muy rápido hacerlo. Tomar la decisión de enfrentarnos a hacer la segunda parte de la primera. Y el tiempo, pues, fue como muy justo y muy rápido para hacerlo. El reto también fue que había muchas expectativas e intentar encontrar algo que nos motivase y que nos divirtiese mucho y que quisiéramos contar. El reto era hacer algo que nos motivase.

—Y realmente la primera temporada fue muy bien recibida, ganaste premios, la serie ganó premios. ¿Había presión ahí en el momento de imaginar la segunda parte?

—Sí, había presión por nosotras. No por la parte de la productora, ni nada, sino por porque nosotras al final dijimos “bueno, queremos hacerlo, ya está a la altura de volver a hacerlo como se supone que lo hicimos”; y hasta que nos dimos cuenta de que lo hicimos, a pensar en lo que más nos gustaba y queríamos comunicar.

—Hay algo interesante que me pareció que es que la serie, más allá de los que la venimos siguiendo, la segunda temporada se puede ver sin que se haya visto la primera temporada y después repasarla. Hay una introducción que es muy frecuente en las series, pero lo que me pareció fue muy original, distinta, ¿cómo apareció esa idea?

—Teníamos claro que tenía que empezar jugando y con algo que no que te ubicara en la primera, pero que tampoco necesitaras ver la primera, si es que querías engancharte en la segunda temporada; era como un refresh también para volver a ubicar a María en lo que había hecho. Y me gustaba muchísimo que jugase al fútbol y que pudiéramos ver que podíamos meterle una clave más, como un comentarista de fútbol que está contando lo que ha pasado en la temporada pasada y bueno, fue muy divertido y así empezó.

—Vemos a María con este objetivo de ayudar a su amiga, pero también ahí se habla de cuestiones que tienen que ver con el sistema carcelario, de cómo hay pastillas para tranquilizar a los reclusos. Porque si bien en la primera la veíamos a ella consumiendo sustancias, acá se muestra el sistema carcelario dopa a las reclusas, ¿cómo fue introducir esos temas dentro de la trama?

—Teníamos claro que no queríamos hacer una temporada que se base en lo que había pasado dentro de prisión, sino simplemente contar que había pasado por ahí y que eso le había supuesto un poco más en ella. Eso sí se charló mucho en la mesa de guión, el tema de la de la prisión a partir de que salía y cómo la afectó a ella. Fue importante visitar algún centro penitenciario y también hablar con algunas mujeres para entender qué se siente cuando una persona sale del centro penitenciario.

—De cara al estreno ¿cuáles son las sensaciones que estás teniendo?

—La verdad es que estamos sintiendo buena acogida de momento. Estoy muy nerviosa por presentarlo, mañana hacemos la premiere con el público y queremos que nos cuenten impresiones. Yo estoy contenta con esta segunda temporada, queríamos hacer algo distinto a la primera y lo hemos conseguido; o sea realmente creo que es algo distinto a lo que viste en la primera temporada. Con muchas ganas de escuchar que lo que me lo diga la gente, lo que el público opine realmente.

—¿Cómo sigue el año de trabajo?

–Formo parte del elenco de La Mesías, que es la nueva serie de Javier Calvo y Javier Ambrossi. Se estrenará el año que viene o en septiembre o más adelante, porque siguen rodando y es un proyecto muy importante en mi carrera; estoy con ganas de que se vea y estoy desarrollando también otros proyectos personales.