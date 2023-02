El mal momento de Susana Giménez en Miami

La diva de la televisión argentina está disfrutando de su estadía vacacional en la ciudad de Miami. De hecho, hace apenas unos pocos días, festejó allí su cumpleaños número 79, con una fiesta a todo trapo y de la que también compartió algunas imágenes. Obvio que recibió el saludo de algunos famosos, como Wanda Nara, Julieta Nair Calvo, Teresa Calandra y su hermano Patricio Giménez. Pero ayer la noticia tuvo que ver con una desgracia que por suerte no pasó a mayores. Ocurre que ayer la diva llevó tranquilidad a sus seguidores después de que ocurriera un principio de incendio en su casa en Venetian Island. Ella escribió por sus redes: “Gracias a todos los que se preocuparon por saber cómo estamos. Tuvimos en casa un corto circuito eléctrico provocado por la lluvia y un enchufe del jardín. Por suerte, nosotras estábamos despiertas y empezamos a sentir humo, llamamos a los bomberos y llegaron inmediatamente. Todo fue rápidamente solucionado. No se cómo trascendió, pero gracias a Dios no fue más que un susto. ¡Besos!”. Como la noticia se había filtrado, Susana trató de calmar a sus seguidores y fans a través del mensaje.