Grammys 2023: Harry Styles ganó el Mejor Álbum del Año

En la 65° edición de los Premios Grammys, que distinguió a las mejores composiciones, grabaciones y artistas del último año, Harry Syles ganó el Grammy al Mejor Álbum del año. Además fue reconocido por la Mejor Interpretación Pop.

El cantante británico fue elegido por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación, y premiado por su disco "Harry's House", una producción que cuenta con canciones tales como As it Was, Cinema, Grapejuice y Daylight entre otras.

El artista competía en la terna con otros grandes músicos y sus respectivos discos: Voyage, de Abba; 30, de Adele; Un verano sin ti, de Bad Bunny; Renaissance, de Beyoncé; Good Morning Gorgeous (Deluxe), de Mary J. Blige; In These Silent Days, de Brandi Carlile; Music of the Spheres, de Coldplay; Mr. Morale & the Big Steppers, de Kendrick Lamar; y Special, de Lizzo.

Styles subió al escenario a recibir el premio y dijo: "Mierd. estuve tan inspirado por cada artista de esta categoría, los escuché en muchos momentos de mi vida cuando estuve solo y en una noche como hoy es importante saber que no existe ser el mejor en la música".

"Esto es muy amable, se lo entregaré a mis colaboradores, esto no le ocurre a personas como yo, es muy lindo" agregó el cantante de 29 años.