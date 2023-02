Flor Moyano denunció a Juan Martino por abuso sexual

Uno de los más esperados realities de este año (El hotel de los famosos 2, conducido por Pampita Ardohain y Leandro “El Chino” Leunis) empezó su edición 2023 con turbulencias. El programa, que viene perdiendo por goleada respecto al rating frente a Gran Hermano (apuntado como su principal competidor), recientemente tuvo la noticia de la denuncia por abuso sexual de Flor Moyano contra Juan Martino, ambos participantes del programa y de la competencia.

La influencer llevó a la Justicia a Martino por hechos que habrían ocurrido durante la grabación con presencia de ambos. Hasta el momento solo habían sido declaraciones mediáticas, aunque ahora se realizó la presentación formal. Roberto Castillo es el designado por la misma Moyano como abogado patrocinante.

“Presento de manera formal la denuncia penal por la comisión del delito de abuso sexual reiterado con acceso carnal contra el señor Juan Manuel Martino. Por resultar víctima de los hechos a investigar en un contexto de violencia de género”, se lee en el documento. En algunos programas de televisión se comentó de manera certera que el tema viene siendo visto y tratado ya desde hace un mes, por lo que no se trataría de algo repentino.

En el escrito presentado, cuyos pasajes circularon y se dieron a conocer en varios programas de TV, Moyano define a Martino como “un agresor sexual que construyó en mi psiquis un verdadero monstruo que mediante incansables actos de violencia y humillación fue logrando que aumente mi nivel de tolerancia ante sus comportamientos, legitimando la degradación de mi persona y sometiéndome ante su poder”.

Siempre de acuerdo a lo que se mostró y leyó en televisión, el texto cuenta con detalle algunos de los sucesos denunciados, incluso refiriéndose a ellos con la fecha exacta en la que habrían ocurrido. Vale señalar que el reality se grabó, en su totalidad, el año pasado, y que recién se emitieron al aire unas pocas semanas. En este sentido, hay un desfasaje entre lo que pasó en su momento y lo que, en efecto, se puede ver ahora mismo. Las imágenes muestran cómo los participantes implicados se besan y el actor insiste para mantener relaciones sexuales, pero ella se niega rotundamente. Los actos en tela de juicio empezarán a divulgarse con el correr de los días.

Por ahora, no hay comunicado oficial ni de la productora ni del canal. De acuerdo a lo trascendido, la transmisión habitual continuará tal fue estipulada. De todos modos, en la acusación presentada por Moyano, ella manifiesta que pudo conversar al respecto con una de las productoras del reality. “Fuera de cámara le comento lo que sucedió, ella actúa al instante, me dice que iba a comunicar lo sucedido a producción. Yo busco a Flor Ventura y le cuento lo que pasó la noche del jueves. Hasta que me llama la producción y me aislaron para hablar con la psicóloga. Ella me dijo que a él lo iban a echar del juego, que todo iba a estar bien. Yo estaba completamente bloqueada. Al rato viene Pablo, el director de la productora, para decirme que ya lo habían echado del programa al participante y que cuente con ellos para lo que necesitara”, relató.

Asimismo, Moyano utilizó sus redes para expresarse. “Agradezco a todas las personas que se comunicaron para brindarme su apoyo. Y solidarizarse conmigo. Me encuentro transitando una situación extremadamente delicada de la cual espero salir pronto”, escribió. “Estoy viviendo los días más difíciles de mi vida. Me voy a mantener al margen de cualquier clase de situación que pueda exponerme y agudizar mi dolor. Les ruego que ante cualquier inquietud se contacten con mi abogado Roberto Castillo”, agregó.

Por su parte, Juani Martino no ha hablado aún oficialmente. Sin embargo, trascendió que ya está en tratativas con sus representantes legales y que pidió los videos a la producción.