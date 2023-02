Gloria Trevi: “Me enamoré de la persona incorrecta”

A fines de los años 80, Sergio Andrade se convirtió en una celebridad porque oficiaba como mánager de estrellas adolescentes y fundó un grupo pop integrado por cinco jovencitas con las que recorría el mundo. Luego se casó con una de ellas y trabajó con Gloria Trevi, quien luego se convirtiría en su asociada y segunda esposa. De esta manera, vivieron en una comunidad polígama mientras se presentaban alrededor del globo.

En ese contexto, Trevi fue mamá de una niña y los padres de las chicas los denunciaron por tráfico de personas a raíz de una investigación que se abrió en México. Los acusados fueron detenidos y pasaron años en prisión. El bebé de Trevi murió en situaciones extrañas y en la cárcel ella quedó encinta de un varón, aunque nunca reveló quién es el padre.

Tras cuatro años, ocho meses y ocho días de permanecer en prisión, el 21 de septiembre de 2004, Trevi fue absuelta y exonerada por el juez Séptimo Penal de Chihuahua. Andrade, por su parte, debió cumplir una condena de siete años de prisión.

Recientemente, Andrade volvió a ser noticia por las acusaciones por abuso de menores. La artista dio una entrevista con su colega Risto Mejide, en la que habló de su vínculo con el hombre y brindó palabras sobre el fallecimiento de su primogénita, que se llamó Ana Dalay. En su primera participación, se refirió a la relación que tuvo con quien fuera su mánager desde la adolescencia, más precisamente cuando tenía 15 años y aún no era una estrella internacional: “Para mí, él era el rey Midas. En ese momento estaba enamorada de ese señor; pero era un espejismo porque él no era realmente como yo lo idealicé”.

Asimismo, dio un detalle que nadie sabía: si bien estaban juntos, él la solía dejar de lado. “A los 15 años creés que nadie te ve la cara y que te vas a comer el mundo. Me enamoro de la persona incorrecta y luego esa persona me dice: Tú y yo no somos nada, solamente soy tu mánager”, recordó.

“Podría haber conocido a otro hombre pero estos tres hijos no estarían en mi vida. Y ese efecto mariposa me da pánico. Me quedo con el dolor pero también con el recuerdo de mi hija”.

Vale mencionar que las causas judiciales comenzaron en el año 2000. En ese año detuvieron a Trevi, a la cantante Raquenel Portillo y a Andrade por rapto, violación y corrupción de menores. La intérprete pasó entonces cuatro años tras las rejas, fue extraditada a su país natal y luego resultó absuelta. Posteriormente retomó las riendas de su vida como profesional y madre de familia.

En la actualidad atraviesa un buen momento gracias a la vuelta al arte como cantante: reversionó sus canciones y emprendió una gira internacional. Sumado a su recorrido como solista, supo compartir escenarios con otras estrellas contemporáneas como Alejandra Guzmán.

Lejos de las polémicas y las vicisitudes que afrontó durante su vida, ahora la mujer que consagró el éxito Todos me miran está entregada a trabajar en su recuperación, cultivar un estricto perfil bajo y mantener a su familia, que crece y está instalada en México.