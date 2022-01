El mal momento que vivió Lola Latorre en Miami

Luego de su paso por las playas de Punta del Este, Lola Latorre continua sus vacaciones en la ciudad de Miami en familia, junto a sus padres, Diego Latorre y Yanina, y su hermano. Pero su descanso se vio empañado por un desafortunado suceso. Este sábado la influencer fue víctima de un robo. Así lo contó ella a través de sus redes sociales.

“Holi, me robaron el teléfono”, escribió en una historia, en la que se la veía desanimada y triste. Luego publicó otra historia donde señaló: “Mañana les cuento que estoy de malas” acompañada de una imagen donde se la ve realizando el popular gesto de insulto, extendiendo el dedo del medio para graficar su bronca.

Pero la actriz no se aguantó y a los minutos grabó un video donde se explayó sobre el asunto, con el fin de tranquilizar a sus fans: “Hola amigos, ¿cómo andan? Bueno, acá estoy yo, un poquito de mal humor pero acá estamos. Estoy bien igual. Todos me preguntan si estoy bien. Estoy perfecta. Estoy desde el dispositivo de mi madre. Pero bueno, es lo que hay”, detalló, revelando así que no había sufrido ninguna lesión física en el robo.