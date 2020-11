Durante una entrevista íntima con este multimedio, la encantadora modelo de alta costura y talentosa conductora Fabiana Araujo recorrió su vasta trayectoria sobre las pasarelas, como también el recorrido realizado en la comunicación.

—¿Cuál es tu mirada sobre el trabajo en la moda?



—Tiene un contexto, una forma de ver el cuerpo de la mujer, de la mannequin, relacionado con la aceptación de uno mismo. Son más las fortalezas que las debilidades. El modelaje fue una profesión que me dio muchísimas satisfacciones. Las crisis del país han afectado al universo de la moda, no es fácil. Hemos luchado para que sea considerada una industria porque es una fuente de empleo para mucha gente, pero aún falta mucho.

—A la hora de escribir, ¿a qué fuentes de inspiración apelás?



—A mi vida, las experiencias personales. Las columnas, los artículos que produje siempre fueron relacionados a vivencias, y en particular a enfermedades. Relato en primera persona lo transitado cuando tuve cáncer de mama y el síndrome de Guillain-Barré. ­Después hubo otras más amenas y divertidas. Siempre intento hacerlo desde un costado con un poco de humor, desdramatizando la situación.

Cada uno en la vida tiene distintos desa­fíos, sobre todo cuando sucede respecto a la salud. No me atrevo a aconsejar, solo relato lo que me sirvió. En este sentido, quiero decir que siempre me ayudó tener una actitud positiva, de aceptación fundamentalmente, poner toda la energía en sanar el cuerpo y entender el mensaje que nos trae la enfermedad.



También fue fundamental apoyarme en el entorno que me quiere, mi familia, amigos, y acompañarme con la religión y la fe.



—¿En qué proyectos estás inmersa en la ­actualidad?



—Este año no hice el programa Donna Moda, que lleva 23 años al aire, debido a la pandemia. Dos meses lo grabamos desde mi casa, pero no había estudio, modelos ni nada, entonces reversioné mi perfil de Instagram para producir y mantener el contacto con el público. Espero volver con el formato, pero con mi propia productora. También trabajo como panelista en Implacables, con la conducción de Susana Roccasalvo. Me agrada mucho porque es un equipo de trabajo maravilloso y puedo estar en la televisión, que me encanta.

—¿Qué mirada tenés sobre la pantalla chica?



—Venía en crisis desde hace varios años. La publicidad es cada vez menor y los costos de producción aumentaron, así que el equilibrio es difícil. Esto se refleja en los contenidos incluso antes de la pandemia. Tenemos mucha voluntad y ganas de hacer cosas, todos nos reversionamos e intentamos buscarle la vuelta. No queremos bajar los brazos y apostamos a que esto mejore.

La pandemia imperante

—¿Cómo viviste este momento inusual de la ­humanidad?



—Muy bien, porque el primer mes fue como estar realmente de vacaciones. Es más, pensé equivocadamente que duraría 15 días o un mes. Considero que nadie dimensionó lo que sería esta pandemia. Tengo una casa con jardín para disfrutar del espacio, estuve con mi marido, que lo adoro. Es muy importante convivir con alguien con el que te llevás bien, tener una persona con quien hablar. Tengo ahorros de tantos años de trabajo que me permite una cierta tranquilidad económica y mi salud está bien.



Esto no quiere decir que no tenga preocupación. Padecí momentos de tristeza, incertidumbre, sin saber qué iba a pasar. Conocer a personas que se enfermaron causa situaciones de angustia. Tenemos que hacernos fuertes y ver qué debemos aprender de todo esto. Las experiencias de mi vida me dieron herramientas para llevarla adelante. Hice yoga, mindfulness, ejercitación mental, cociné, que adoro. Me encanta estar en mi casa, y antes no tenía tiempo por el trabajo.