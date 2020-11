“El reggaeton no es de un lugar, sino que es para todo el mundo”

Santiago Elías Mercado Gómez nació en San Luis, donde dio sus primeros pasos en la música. Pero ese pasatiempo que descubrió a muy temprana edad se convirtió en su profesión y hoy es reconocido como Sael.



En diálogo con diario Hoy, el artista contó cómo vive el lanzamiento de su último éxito, Pase lo que pase versión remix, que ya alcanzó las dos millones de reproducciones.

—¿Cómo surgió hacer este tema?



—Un día estábamos con “Sky” Rompiendo, el productor musical, hablando de que la versión oficial había tenido buen feedback y comentarios positivos, y pensamos que estaría bueno hacer un remix. Aún no sabíamos con quién, no teníamos en mente a nadie, hasta que empezamos a buscar nombres y salieron Feid, Andy Rivera, Manuel Turizo. Grabamos, después viajé a Miami y ahora estoy en Medellín disfrutando del lanzamiento, ya que ha tenido mucha repercusión y los comentarios han sido muy positivos que es lo que más me llena el alma, que a la gente le haya gustado. Lo sacamos hace una semana y ya tiene dos millones de vistas que es un montón.

—Empezaste grabando en tu casa con un equipo casero…



—Fue a los 13 con las notebooks que te daban en el colegio. Me metía en el baño a la madrugada, cerraba la tapa porque tenía el micrófono que venía con la cámara y ahí mismo grababa. Primero empecé haciendo beats instrumentales, después empecé a componer, y llegó un punto en que tenía canciones listas, pero no tenía nadie que las cantara. Entonces, les pedí a mis amigos que se animaran, pero nadie quería, y tuve que aprender a cantar. Desde ese momento me sentí súper apasionado. Lo hacía con mucho amor y me puse 100% de lleno para esto.

—¿Qué cosas te inspiran para componer?



—Depende la vida. Hay veces que me inspira un lugar, el clima, mi pareja, la historia de un amigo, hay veces que ni siquiera son cosas personales sino que cierro los ojos y me imagino, o quizás una película, un libro u otra canción... Depende de la vibra y el ambiente. Yo soy una persona que vibra mucho con lo que hay alrededor.