El musical inspirado en ABBA vuelve a la Argentina

El reestreno del musical inspirado en las canciones de ABBA, Waterloo: summer night city, que tuvo su primera aparición en el año 2016, con gran éxito de convocatoria, llegará con una adaptación de libro y nuevo elenco al teatro Metropolitan (CABA) en el mes de mayo de 2024 en horario estelar.

El musical contará entre sus protagonistas, con Carolina Domenech, actriz de Entrelazados de Disney, Aliados y Heathers, como Emma; y Bruno Coccia, de Mujercitas, Kinky boots, Hair, como Fernando. El resto del elenco se compone del talentoso actor e influencer Lucas Spadafora (Kinky boots, LOL Argentina) en el papel de Lucas, y suma a Cristian Zeballos como Galo, a Aitana Salvia como Moira y a Naza Marozzi como Lady M.

Además, contará con un ensamble de 8 bailarines, entre los cuales se destacan Adrián Altamirano, Gustavo Viñes, Rocío Plaza, Catalina Peliza, María Belén Arilla, Gerónimo Esthirle, Valentina Zapata y Julieta Strauch. La versión 2016 de Waterloo, estrenada en el mes de julio en el Teatro Buenos Aires, había contado con la participación de Agustina Vera y Walter Bruno (High School Musical), Caro Ibarra (Disney, Soy Luna, Zapping Zone), Ezequiel Fernanz y Anabella Simonetti.

El musical cuenta cómo a pesar de la insistencia de Moira, Emma no quiere salir a bailar. Acaba de cortar con su ex y no quiere arruinarse la noche. Prefiere quedarse en casa, en pijama y deprimida, cantando baladas de ABBA. Nadie la va a hacer cambiar de opinión salvo que le den una gran noticia.

Esta obra será una de las que recupere a ABBA para el público argentino, tal como lo está haciendo la versión en Carlos Paz, protagonizada por Florencia Peña, Mamma Mía!, inspirada en la película y musical del mismo nombre, que se ha posicionado como la elegida por los espectadores locales y turistas que visitan la ciudad cordobesa.