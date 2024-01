Mirtha dijo que Susana no la está pasando bien por su cumpleaños

Susana Giménez cumple hoy 80 años y lo celebrará con un festejo especial en su casa de Punta del Este, rodeada de amigos e invitados especiales, donde se encuentra residiendo y presenta, con Piel de Judas, su despedida definitiva de los escenarios.

Entre los invitados especiales al festejo se encontraba Mirtha Legrand, quien en su programa, en medio de una charla con los invitados, dijo: “Feliz cumpleaños para mi querida amiga, Susana Giménez, y yo no voy a poder ir, así que la aplaudimos. ¿Sabés que para los franceses no existe el número 80? Es quatre fois vingt, es decir, cuatro veces 20. Porque está con el complejo de los 80”, refiriendo a que Su no la estaría pasando bien por el número de años que cumple.

Legrand, que pronto llegará a los 97 años, continúa con una vida activa en la que no solo hace su emblemático ciclo, sino que es una asidua asistente al teatro y a diversos espectáculos, y cerró el comentario con un consejo: “Como decía mi hermana, mejor cumplir. O cumplís o te morís”.