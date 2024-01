Gianella Neyra y Julián Gil adelantan Locos de amor

Las divertidas Locos de amor 1 y 2 son las elegidas por la señal Lifetime para celebrar el mes del amor, anticipándose a San Valentín. La popular Gianella Neyra y el reconocido Julián Gil son parte de las producciones y pudimos hablar con ellos en exclusiva.

Estas dos comedias musicales, que se verán el sábado y el domingo a las 23, exponen situaciones cotidianas que se dan en las relaciones de pareja. Como el replantearse de la mujer con la llegada de la menopausia, las rupturas, enfrentarse al despido del trabajo, los hijos y el reencuentro con el primer amor, y sirvieron para recuperar del cancionero popular melodías de grupos inolvidables como Pimpinela, Mocedades y artistas como Camilo Sesto o Miguel Bosé.

—Tengo una pregunta para que la vayan pensando y una pregunta para cada uno. La que es para que vayan pensando es: ¿qué canción sumarían si hay una nueva película de Locos de amor y que aún no se haya escuchado todavía en la saga? Y después, Gianella, te extrañamos mucho, hace mucho que no te vemos acá en Argentina. Y en tu caso, Julián, te volviste a conectar con Argentina cuando fue el Mundial, pusiste algo muy lindo en tus redes sociales, de cómo volviste a conectarte con tu familia y con tus orígenes...

—Gianella Neyra: Yo también los extraño muchísimo, la verdad que han sido de los años más lindos en mi carrera, aprendí muchísimo, crecí muchísimo, tengo un hijo argentino. No sé qué más puedo tener sobre el cariño y un pedazo de Argentina mejor me he podido llevar, pero claro, siendo madre uno a veces tiene como que ordenar los tantos y no puedes hacer tantas cosas a la vez. Sobre todo tienes que balancear la vida profesional y la vida de familiar, igual espero que en algún momento nos podamos volver a encontrar y volver a poder hacer cosas. Pero creo que increíblemente hoy las películas también de alguna manera nos conectan. Entonces me hace muy feliz saber que esta película también está llegando a Argentina y que la van a poder ver y que la van a poder disfrutar. Así que cuando la veas me cuentas a ver qué te pareció, a ver si te emocionaste como nosotros.

—Julián Gil: En mi caso siempre hay cosas, porque yo salí muy chico de Argentina, con nueve años, y he vuelto muchísimas veces de vacaciones. Volví cuando papi falleció y tengo recuerdos hermosos para mí. Por ejemplo, el fútbol me conecta de una manera increíble, o sea, no es casualidad que tenga esto aquí, una réplica de la Copa de cuatro kilos y aquí tengo, les voy a mostrar mi pasión por el fútbol, aquí tengo todas mis cosas de fútbol, o sea, yo por el fútbol doy la vida. Y una de las emociones más grandes que pudo darme la Selección en Catar, estuve 40 días, vi los siete partidos de Argentina. Entonces pasa como con las canciones, que esos recuerdos son como tesoros, o sea, yo los valoro, pero increíblemente y para mí fue muy especial. Con las canciones yo estoy segurísimo de que no hay manera que la gente no se identifique y se le muevan algunas fibras del corazón con las películas, y eso es además de la historia por las canciones.

¿Y qué canción yo le pondría? Pues, a mí me gusta mucho Y cómo es él, porque para mí es un himno, ¿no? O esas canciones de, por ejemplo, Luis Miguel, que también yo me llevo muchísimo. Cada vez que escucho canciones de Luis Miguel, Hasta que me olvides, por ejemplo, que son canciones que marcaron mis primeros amores, y en los años 80 cuando solamente era darnos un beso. Me acuerdo los 90, como yo, con 20 o 25 años, esos amores, de los primeros amores que te mueven el piso, pero siempre eran como con canciones de Luis Miguel. Yo creo que las de Luis Miguel siempre también son esas canciones que no hay manera que no las cantes bien.

—GN: Estaba pensando cuál canción no había salido ya en un Locos de amor. Creo que Amor eterno de Juan Gabriel no ha salido. Creo que sería un tema bien bonito y puede ser como muy potente en un Locos de amor.

—¿Alguna vez han estado locos de amor? ¿Qué locura han hecho por amor?

—GN: Cuando era chica, que a veces lo cuento en un show que tenemos aquí en Perú, mi primer amor, mi primer novio, ese amor, así, inocente, absoluto, profundo, que creés que nunca más te vas a levantar después de ese amor, ya. Ese primer amor se fue a vivir a Estados Unidos, yo vivía acá en Perú y agarré así, solcito por solcito, junté toda mi platita y, apenas pude, me fui a ­buscarlo, me crucé todo y me fui a buscarlo, agarré a una amiga, me fui, aparecí y estaba con otra.

—JG: Cuando tenía más o menos como 18, 19 años, tenía novia y nos amamos. Bueno, no sé si eso era amor o qué, pero también duramos como dos años y nos pasamos sin querer, pero siempre queríamos estar ­juntos. Los papás no me querían porque venía de un estrato social mucho más bajo, yo en aquel entonces estaba recién llegado a Puerto Rico, entonces yo trabajaba en ­restaurantes lavando platos y eso. Me acuerdo de que ella, pues, sí tenía una familia adinerada y el papá no nos quería, pero nosotros a toda costa queríamos estar ­juntos. Ella tenía una ventana en su cuarto y yo me metía a la urbanización de ella, donde vivía, el complejo, y ella dejaba la ventana abierta. Yo me metía todas las noches. Sacábamos las ventanas, me metía y volvíamos las ventanas antes que se despertaran los papás. Así estuve como dos, tres semanas quedándome en la casa y los papás nunca se enteraron. Hoy me pregunto, si yo tengo que hacer eso, jamás haría eso, ¿cómo fui capaz? ¿Cómo fui capaz de hacer eso? Creo que son cosas que solamente uno las hace, primero por amor y, segundo, pues en esos años donde uno como que no mide el peligro.