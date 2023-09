El nuevo disco de los Stones, plagado de invitados estelares

Un disco nuevo de los Stones siempre es noticia, y se sabe que son millones los que están a la espera. Así las cosas, acaba de develarse la lista de invitados que tendrá su flamante disco, Hackney diamonds, que saldrá el próximo 20 de octubre. Y fueron los propios Stones, en una entrevista con The New York Times, quienes dieron la lista de músicos que participan, confirmándose algunos rumores. A saber: Lady Gaga, Stevie Wonder y Elton John, y también confirmaron la presencia de Paul McCartney y Bill Wyman tocando el bajo en algunas canciones. Hackney Diamonds significará el primer álbum de música completamente original que The Rolling Stones publique en 18 años. Como suelen decirse a ellos mismos: es solo rock and roll, pero les gusta.