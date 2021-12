El nuevo James Bond podría ser un personaje no binario

Sin Tiempo Para Morir (No Time To Die) fue la última película de James Bond protagonizada por Daniel Craig. Desde que se anunció su retiro, los fans no dejan de pensar en quién será el próximo actor que lo reemplazará.

Durante estos dos años se han disparado diversos rumores: algunos indicaban que la próxima estrella que se pondría el smoking sería el actor negro Idris Elba aunque también se barajaron otros nombres. También se rumorea que podría ser una mujer la próxima agente 007, algo que se insinuó en la última película del espía británico creado por Ian Fleming.

Ahora, la productora de la franquicia dejó abierta otra posibilidad que se suma a los numerosos y fantasiosos rumores: el próximo James Bond podría ser un personaje no binario.

Y esto se debe a que una de las productoras de las películas de la saga, ante la pregunta de sí podía ser posible ver la elección de una persona no binaria interpretando al agente, sostuvo: “¿Quién sabe? Creo que está abierto. Sólo tenemos que encontrar al actor adecuado”.

Tendremos que esperar unos meses más para que el secreto sea finalmente develado.